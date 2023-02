Ein Sozialraum zeigt Novum im Wartburgkreis

Im Sozialraum Wutha-Farnroda, hier ein Spielplatz auf dem Mölmen, wird bis 2040 ein minimaler Zuwachs an Einwohnern zwischen 0 und 20 Jahren prognostiziert. (Archivbild?

Wartburgkreis. Demografische Entwicklung, Pflege, Schwerbehinderung. Die Infrastruktur lässt zu wünschen übrig.

Mit 52,7 Jahren (2020) liegt der Sozialraum Ruhla bei der Analyse des durchschnittlichen Alters der Einwohner an der Spitze des Wartburgkreises, gefolgt von Treffurt (49,5). Daten für die Stadt Eisenach enthält der Sozialbericht des Wartburgkreises 2022 nicht, da Eisenach bei der Erhebung noch kreisfrei war, heißt es im Bericht. Die Plattform „Wegweiser Kommune“ spricht für Eisenach von 47,4 Jahren.

Mit einem Durchschnittsalter von 43,1 Jahren rangiert Geisa am Ende der statistischen Erhebung im Kreis. Insgesamt steigt das Durchschnittsalter im Wartburgkreis laut 1. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung von 48,1 auf 51,3 Jahre, also um 3,2 Jahre bis 2040.

Bei der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung bis 2040 fällt auf, dass in der Altersgruppe 0 bis 20 Jahre der Sozialraum Wutha-Farnroda der einzige ist, in dem die Bevölkerung zunimmt, wenngleich auch nur um 0,9 Prozent. In den anderen Sozialräumen wird mit einem Verlust der jüngeren Einwohner zwischen 11 und 30 Prozent gerechnet.

Schwerbehinderung in hohem Maß demografieabhängig

Ähnlich wie die Pflege ist auch das Themenfeld Schwerbehinderung in hohem Maße demografieabhängig, da Schwerbehinderung signifikant mit Alter korreliert. Die Infrastruktur in diesem Bereich lässt zu wünschen übrig. Eines der drängendsten Erfordernisse sei es, Wohn-Angebote für alt gewordene Menschen mit Behinderung zu befinden. Eine einzige spezialisierte Einrichtung im Wartburgkreis kann mit Blick auf die künftige Altersstruktur nicht als bedarfsgerecht gelten, besagt der Sozialbericht.

Die Gesellschaft steht im Wartburgkreis vor großen Herausforderungen. Auch tagesstrukturierende Angebote für behinderte Kinder und Jugendliche fehlten. Darüber hinaus verwiesen die Ergebnisse zu den Schulabschlüssen und Berufsausbildung unmissverständlich auf Verbesserungspotenzial.

Wieder und wieder wird der Mangel an Fachpersonal thematisiert, etwa bei der einfachen Assistenz für Menschen mit Behinderung. Die Sozialplanung sieht die Notwendigkeit, die Zahl der familienentlastenden Dienste zu erhöhen, die als ambulante Leistung wohnortnahe Unterstützungen für Menschen mit Behinderung und deren Familien bietet. Wunsch und Realität klaffen auseinander, was auch den Wunsch der Gründung eines Medizinischen Behandlungszentrums für Erwachsene mit Behinderung betrifft.

Bisher erschienen in unserer Zeitung zum Sozialbericht vier Teile.