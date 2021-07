Ein Thüringer geht Müllberg in Afrika an

Gotha. Friedrich Bronisch, der in Eisenach zur Schule ging, möchte eine Recyclinganlage in Togo aufbauen und sammelt dafür Geld.

Friedrich Bronisch ist ausgezogen, dem steigenden Plastik-Müllberg den Kampf anzusagen. Seine Reise führt ihn von Togo nach Gotha und Eisenach, wieder retour nach Westafrika. Dort will der Sohn der Töpferin Franka Bronisch, die jetzt auf dem Mölmeshof bei Marksuhl lebt, und des Philharmonie-Kontrabassisten Christian Bronisch eine Plastikmüll-Recyclinganlage aufbauen. Der 31-Jährige sammelt jetzt Geld, um sie in Gang zu bringen.

Friedrich Bronisch ist in Goldbach aufgewachsen, hat in Eisenach an der Waldorfschule sein Abitur abgelegt. Bei Bronischs ist es Brauch, dass die Eltern ihren Kindern nach der Schule ein Flugticket schenken, um sie in die weite Welt zu schicken. Sie sollen über den Tellerrand blicken, andere Kulturen kennenlernen.

Friedrich Bronisch hat dem Plastikmüll in Afrika den Kampf angesagt. Mit einer Recyclinganlage will er auch sozialen Gewinn erzielen. Foto: Friedrich Bronisch

Dabei hat es Friedrich Bronisch zuerst nach Kenia verschlagen. Es sollte recht weit weg von zu Hause und ganz anders als das bisher Erlebte und Gesehene sein, beschreibt er seinen Beweggrund. „Der Aufenthalt in Kenia und weitere Reisen nach Afrika haben mein Leben geprägt.“ Nach Togo sei er gereist, weil eine Kommilitonin dort geheiratet hatte. Vor sechs Jahren lernte er dort seine spätere Frau Charlotte aus Ghana kennen. Seit fünf Jahren sind sie verheiratet und haben drei Kinder: Samuel (acht Jahre, adoptiert), Anna Gabriela (vier) und Lieselotte (fünf Monate).

Seither ist der gelernte Lehmbauer Reisender zwischen zwei Welten: Arbeit in Deutschland als Ein-Mann-Betrieb in Sachen ökologisch-denkmalgerechte Sanierung, Familie und Freizeit in Togo. Das Pendeln ist er leid. „Ich sehe nicht, wie meine Kinder aufwachsen. Ich möchte meiner Frau zur Seite stehen.“

Was tun in Togo? – Etwas Nachhaltiges. „Das war und ist mir wichtig.“ Da kommt Bronisch eine Nachricht der Firma Biofabrik wie gerufen: Das Start-Up-Unternehmen aus Dresden hat Wastx Plastic entwickelt und zur Marktreife gebracht, eine Recyclinganlage, die Plastikmüll durch Pyrolyse zu synthetischem Rohöl verwandelt. Dass durch Erhitzung aus Plastik ein Destillat hergestellt wird, sei schon seit Jahrzehnten bekannt, weiß Bronisch. Den Dresdnern sei es gelungen, aus dem Müll leichte Kunststoffe in synthetischen Rohstoff umzuwandeln. „Nur Flaschen müssen vorher aussortiert werden.“

Es gibt keine Müllabfuhr

Eine solche Anlage möchte Bronisch in Togo errichten. „Plastic for Future“ heißt sein Projekt. „Plastik für die Zukunft klingt erst mal eigenartig. Eigentlich wollen wir kein Plastik in der Zukunft haben“, räumt er ein. Es gehe ihm darum, mit der Anlage von Biofabrik den Müll in Togo zu verarbeiten. In seinem Wohnort Kpalimé, etwa 120 Kilometer der Hauptstadt Lomé gelegen, mit gut 80.000 Einwohnern, gibt es keine funktionierende Müllabfuhr. Plastik werde entweder auf der Straße am offenen Feuer verbrannt oder in die Gegend geworfen. Allein in Kpalimé werden nach Bronischs Berechnungen am Tag etwa vier Tonnen des Verpackungsmülls auf diese Weise entsorgt.

Mit der Anlage von Biofabrik lasse sich ein problematischer Reststoff in einen Vorteil verwandeln. Synthetisches Rohöl könne direkt wieder in der petrochemischen Industrie in Treibstoff hergestellt werden. Mit BASF Nigeria gebe es einen Abnehmer dafür in Reichweite. „Es könnte aber auch an Ort und Stelle daraus Strom erzeugt werden“, sagt Bronisch.

Menschen erhalten Arbeit als Müllsammler

Er weiß auch um den Müllexport des reichen Nordens gen Afrika, um sich dort des Unrats billiger zu entledigen. Dem ließe sich ebenso begegnen wie der Armut dort, findet Bronisch. „In Togo leben Menschen, die mit weniger als einem Euro am Tag ihre Familien ernähren müssen.“ Er wolle Arbeitsplätze schaffen, Müllsammler nach Kilo entlohnen, mobile Wiegestationen für die Altstoffe einrichten.

Eine Aufbereitungsanlage könnte am Tag eine Tonne Plastik in 950 Kilo Rohöl umwandeln, kalkuliert Bronisch. Etwa 20 Beschäftigte seien nötig, um die eine Tonne pro Tag einzusammeln. „Damit erreichen wir, dass Müll einen Wert erhält und nicht mehr weggeworfen wird.“

Er selbst braucht Schmierstoff, um den Betrieb aufnehmen zu können. 400.000 Euro wären nötig. Per Crowdfunding (das bedeutet Schwarmfinanzierung) will Bronisch nun Förderer gewinnen und hat dazu eine Internetseite aufgebaut. „Wir brauchen Unterstützung von jedem, der gewillt ist, Umweltschutz, soziales Engagement und Entwicklungshilfe mit seiner Spende unterstützen.“ Sind 40.000 Euro zusammen, gehe er nach Togo und lege los.

Bei einer Recyclinganlage will es Bronisch nicht belassen. Kommt „Plastic for Future“ in Gang, möchte er derer 80 aufbauen. Bronisch: „Damit ließe sich der komplette Plastikmüll von Togo verarbeiten.“

www.plastic-for-future.de