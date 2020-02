Ein Treffurter in Wien

An dieser Stelle war geschrieben worden, dass sich die Treffurter mal melden sollten, die bei der Handball-Europameisterschaft mehrfach im TV zu sehen waren. Nun: Bernd Rosenbusch hat in der Lokalredaktion angerufen. Er bildete diesmal die alleinige Delegation aus der Handball begeisterten Stadt an der Werra und schwenkte die schwarz-rot-goldene Fahne mit dem Aufdruck „Treffurt“.

Im Fanblock der Deutschen Nationalmannschaft, so berichtete der frühere Bürgermeister von Treffurt, kenne man sich gut. Kontakte zu den Spielern aber seien während des Turniers nicht möglich. Bernd Rosenbusch hat bei den Vorrundenspielen in Wien Bob Hanning, den Vizepräsidenten des Deutschen Handballbundes, getroffen, auch Filip Jicha, der aktuell den THW Kiel trainiert. Diskuswerfer Robert Harting war ebenfalls im Publikum: „Wir haben geschwatzt, er war sehr offen“.

Die Österreicher seien als Gastgeber „easy“ gewesen. Bei der Handball-Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten wird der Treffurter nicht dabei sein. Das sei nicht sein Reiseland.

Aber vielleicht sind Fernsehzuschauer neugierig geworden und googeln mal Treffurt. Um zu erfahren, dass es sich lohnt, die historische Altstadt und die Burg Normannstein zu besuchen oder eine Radtour an und eine Bootstour auf der Werra zu unternehmen.