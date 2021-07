Ein Verletzter und Totalschaden - Schmuck und Bargeld bei Einbruch gestohlen

Krauthausen. Die Meldungen der Polizei für den Wartburgkreis.

Schmuck und Bargeld bei Einbruch gestohlen

Am Freitag in der Zeit zwischen 6 Uhr und 18.45 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Unterstraße in Krauthausen ein. Aus dem Gebäude wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR. Zeugen: Tel. 03691-261124 zu melden (Bezugsnummer 0162075/2021).

Ein Verletzter und Totalschaden

Ein Verletzter und ein Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf der Strecke zwischen Andenhausen und Zitters. Ein 24-jähriger Motorradfahrer kam in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW. Der 24-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen ins Klinikum gebracht. An seiner Yamaha entstand Totalschaden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen