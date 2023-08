Ein Winzling mit großem Talent

Eisenach. Norman Meißner über eine herausragende Leistung.

„Unsere Mikroelektronik ist nicht klein zu kriegen!“ Diesen zweideutigen Satz haben DDR-Bürger in den 1980er Jahren „ihrem“ Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker gern verschmitzt als witzigen Seitenhieb auf die stagnierende Entwicklung der DDR-Elektronik-Industrie in den Mund gelegt. Obwohl es schon damals pfiffige Ingenieure im Osten gibt, zurrt die Staatliche Plankommission (SPK) mit kaum nachzuvollziehenden Vorgaben lieber die Handbremse an, als in den Gang des Fortschritts zu schalten. Gerade in der Wartburgstadt gibt es clevere Tüftler, die winzige Dinge noch kleiner, leichter und materialsparender machen. Zu ihnen gehört Stephan Roppel und das Team der Eisenacher Firma PWB Encoders, die die Fachwelt jetzt mit der Entwicklung eines äußerst kompakten Multiturn-Drehgeber überrascht hat. Das Leichtgewicht von nur 37 Gramm eröffnet Antriebs- und Steuerungstechnikern einen überaus großen Spielraum, um Systeme mit miniaturisierten Motor- und Bewegungskontrollen zu realisieren. Anwendungsgebiete finden sich in Medizintechnik, Robotik, Industrie-Automatisierung und Automobilbau.