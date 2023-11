Ein Zauberer in 45 Minuten

Eisenach. Klassenzimmerstück feiert am 3. Dezember in Eisenach Premiere.

„Klassiker in 45 Minuten“ heißt das Format, das seit vergangener Spielzeit im Programm des Landestheaters zu erleben ist. Und am Sonntag, 3. Dezember, heißt es um 11 Uhr zunächst auf der Bühne des Theaters selbst Vorhang auf für „Der Zauberer von Oz“ mit Friederike Fink.

Ziel dieses Formates ist es, mit jeweils nur einer Schauspielerin oder einem Schauspieler, einer Geschichte und möglichst viel Theatermagie direkt in die Klassenzimmer und Kindertagesstätten zu gehen. Und dabei geht es um, wie der Name es schon sagt, klassische Stoffe, die aber zeitgemäß und zielgruppengerecht aufgearbeitet dargeboten werden.

„Die Regentrude“ von Theodor Storm (ab 8 Jahre), „Amerika“ von Franz Kafka (ab 14 Jahre) und „Nils Holgersson“ von Selma Lagerlöf (ab 5 Jahre) machten in der vergangenen Spielzeit den Auftakt. Bereits Premiere hatte diese Spielzeit „Die wilden Schwäne“ von Hans Christian Andersen.

In „Der Zauberer von Oz“ lebt die junge Dorothy mit Onkel und Tante in Kansas. Bei einem Wirbelsturm wird das Haus mitsamt Dorothy und ihrem Hund Toto fortgetragen und landet im wundersamen Land des Zauberers Oz. Um wieder nach Hause zu kommen, tritt sie zusammen mit einer Vogelscheuche, dem feigen Löwen und dem Blechmann die Reise in die Smaragdstadt zum Zauberer von Oz an. Doch ob der Zauberer so mächtig und gut ist und ob er tatsächlich alle Träume wahrmachen kann, gilt es noch herauszufinden.

Es spielt und liest Friederike Fink vom Jungen Schauspiel Eisenach. Premiere feiert damit auch Judith Sünderhauf mit ihrer ersten eigenen Inszenierung. Dramaturgie: Esther Jurkiewicz.

„Der Zauberer von Oz“, Premiere am Sonntag, 3. Dezember, 11 Uhr, im Theater