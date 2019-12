Ein Zweitakt-Motor für einen Eisenacher BMW?

Besucher des Museums „Automobile Welt Eisenach“ stoßen neben dem silbernen EMW-R3/55-Rennsportwagen in der unteren Ausstellungsetage jetzt auch auf ein weiteres Stromlinienfahrzeug, wenn auch nur als Holzmodell im Maßstab 1:10. Das neben dem BMW 340 präsentierte Holzmodell entstand als Entwicklungsvorschlag unter der Bezeichnung „P40“ im zentralen Konstruktionsbüro der Auto-Union in Chemnitz.

„In den Jahren 1948 und 1949 war dieses Konstruktionsbüro als BMW-Entwicklungsbüro Chemnitz der SAG Awtowelo BMW-Werk-Eisenach angegliedert“, erläutert Stiftungsgeschäftsführer Matthias Doht die Verbindung zu Eisenach.

Das maßgeblich von Auto-Union-Konstrukteur Otto Seidan konzipierte Modell „P40“ zeigt anschaulich, wie der Nachfolger des BMW 340 aussehen sollte. Die Sachsen wollten dem BMW ein Zweitakt-Aggregat mit 2,25 Litern Hubraum aus sechs Zylindern und 60 PS einpflanzen. „In Sachsen war man vom Zweitaktmotor richtig überzeugt“, sagt Matthias Doht. Verantwortliche der Sowjetischen Militäradministration verspotteten Zweittakterwegen intensiver Abgaswolken oft als Nebelkrähen.

Nachdem 1950 die Bindung der Chemnitzer zu Eisenach endete, verwarf man die Pläne eines BMW mit Zweitaktmotor. „Das sechssitzige Fahrzeug mit vorn durchgehender Sitzbank sollte schon Ende der 1940er Jahre ein modernes 4-Gang-Automatikgetriebe erhalten“, so der Stiftungsgeschäftsführer. In Europa gelangen erst 20 Jahre später erste Automatikgetriebe in Mittelklassenmodelle.

Museumsleiter Matthias Doht mit dem Konstruktionsmodell aus Holz im Maßstab 1:10 aus dem Jahr 1949 vom Stromlinienauto P40. Das Modell aus dem Fundus wurde bislang nicht in der Ausstellung gezeigt. Foto: Norman Meißner

Die Bezeichnung P40 ist damals typisch für die sächsische Automobilproduktion; das „P“ steht für Personenkraftwagen. In Eisenach hat man sich weiter an die BMW-Bezeichnung gehalten. „1 steht für Flugmotoren, 2 für Motorräder und 3 für Personenwagen“, erklärt Matthias Doht. So blieb man beim Wartburg 311, 312, 353 oder den Prototypen 355 und 360 in der BMW 3er Reihe. „So sind die Wartburgs eigentlich alles BMWs“, schmunzelt der Museumsgeschäftsführer.