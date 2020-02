In einem Lokal am Karlsplatz trifft sich der Stammtisch „Neu in Eisenach“

Eisenach. Wer neue Leute kennenlernen will, ist beim Stammtisch „Neu in Eisenach“ genau richtig.

Einander kennenlernen

Im Restaurant Baron am Karlsplatz 13 trifft sich am Freitag, 28. Februar, 20 Uhr, der Stammtisch „Neu in Eisenach“. Für alle, die neu in der Stadt seien oder neue Leute kennenlernen möchten, bietet der vierteljährliche Stammtisch die Chance, sich zu vernetzen. Veranstalter ist die Start-up-Kirche Eisenach, eine Gemeindegründungsinitiative der Freien Evangelischen Gemeinden Deutschlands. Die Veranstaltung sei offen für alle, unabhängig von der Religion.