Einbrecher erbeuten fünfstelligen Eurobetrag aus Tankstelle im Wartburgkreis

Amt Creuzburg. Unbekannte sind im Wartburgkreis in eine Tankstelle eingebrochen. Dort hatten sie es auf Bargeld abgesehen.

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 20.15 Uhr, und Montagmorgen, 3.50 Uhr, ist aus einer Tankstelle in Creuzburg (Wartburgkreis) Bargeld im fünfstelligen Bereich gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, waren ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in das Tankstellengebäude in der Bahnhofstraße eingedrungen.

Dort entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen einen fünfstelligen Eurobetrag. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden.

