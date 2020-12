Einbruch in Eisenacher Gartenlaube - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter sind in eine Gartenlaube in Eisenach eingebrochen. Laut Angaben der Polizei ist diese im Zeitraum von Samstag, gegen 17 Uhr, bis zum nächsten Morgen, gegen 9.30 Uhr in einer Gartenanlage an der Straße Am Gebräun aufgebrochen worden.

Die Täter hätten sich gewaltsam Zutritt zur Gartenhütte verschafft und Elektroartikel sowie mehrere Kleinwerkzeuge im Wert von rund 100 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf etwa 300 Euro.

Zeugen und Zeuginnen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter Tel.: 03691 / 261 124 mit Nennung der Bezugsnummer 0302619/2020 zu melden.

