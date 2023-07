Einbruch in Restaurant in Eisenach gescheitert

Eisenach. Drei Personen haben versucht in ein Restaurant in Eisenach einzubrechen. Doch dabei waren sie nicht erfolgreich.

Drei Personen haben versucht Montagabend gegen Mitternacht in ein Restaurant in der Karlsstraße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, trafen die eingesetzten Polizisten einen 19-Jährigen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Die anderen mutmaßlichen Täter flüchteten.

Der 19-Jährige stand unter Drogen, der Test reagierte positiv auf Cannabis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Währenddessen leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte, so die Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.