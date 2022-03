Einbruch und Diebstahl in Eisenacher Schule

Eisenach. Unbekannte sind in die Schule am "Pfarrberg" in Eisenach gewaltsam eingedrungen. Sie hinterließen nicht nur einen Sachschaden, sondern stahlen auch Beute im hohen Wert.

Zwischen dem 04. März, 17 Uhr und dem 05. März, 16 Uhr sind Unbekannte in die Schule am "Pfarrberg" in Eisenach eingebrochen. Die Täter verschafften sich laut Polizei Zugang zum Lehrerzimmer und zum Sekretariat. Dort stahlen sie Bargeld sowie mehrere Computer. Der Wert des Beuteguts beträgt ungefähr 1000 Euro. Durch den gewaltsamen Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro.

Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei unter der Tel. 03691-261124 melden.