Einbruch und schwerer Diebstahl in eine Firma im Wartburgkreis

Werra-Suhl-Tal - Berka/Werra Unbekannte sind zwischen Sonntag und Montag in eine Reifenhandel-Firma in Berka/Werra eingebrochen. Sie stahlen dort sehr wertvolle Beute.

Unbekannte sind in Berka/Werra zwischen dem 06. März, gegen 20 Uhr und dem 07. März, gegen 10 Uhr in ein Firmgebäude eines Reifenhandels in der Schäferstraße eingebrochen. Die Täter stahlen laut Polizei Computer und Akkulampen im Gesamtwert von ungefähr 4000 Euro. Anschließend sind die Einbrecher unerkannt geflüchtet.

Zeugen sollen sich bitte unter der Tel. 03691-261124 bei der Polizei melden.