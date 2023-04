Eine Bank für den Eisenacher Osterspaziergang

Eisenach. Eisenacher Organisationsteam spielt im Morgenprogramm eines Thüringer Radiosenders um 500 Euro Preisgeld.

Das Vorbereitungsteam der Stadt Eisenach für den Osterspaziergang ist in dieser Woche als „Morgenhahn“-Team täglich beim Radiosender MDR Thüringen auf Sendung und spielt um 500 Euro Preisgeld für eine neue Sitzbank.

Das Team der Stadt hat die vier Wanderrouten mit ausgetüftelt, sich um Parkplätze, Zubringerbusse, Toiletten und Versorgung gekümmert. Jetzt möchten die Frauen und Männer aus der Stadtverwaltung das Geld gewinnen, um davon eine Sitzbank für die 10-Kilometer-Runde zu finanzieren. Die mittlere Route wird traditionell nach den Veranstaltungen in Erinnerung an den Osterspaziergang ausgeschildert und findet Eingang in den MDR-Wanderführer. Der Osterspaziergang findet am Sonntag, 9. April, in Eisenach statt.