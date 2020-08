Eine besondere Schuleinführung

Nazza. Die Schuleinführungen in der Wartburgregion haben am Sonnabend unter Coronabedingungen stattgefunden. In Nazza sind beispielsweise zwei Durchgänge organisiert worden.

„Suchen Sie sich einfach Ihre Sitzgruppe“, begrüßt Martina Dubiel, Schulleiterin an der Haineck-Grundschule, am Sonnabend die Gäste am Eingang der Turnhalle. Abc-Schützen und Eltern sowie Geschwister sitzen jeweils zusammen. Es sind Dreier-, Vierer- oder Fünfergruppen. Zugelassen ist nur die Kernfamilie. In ausreichend großem Abstand hat die nächsten Gruppe ihren Platz. Es ist eine Schuleinführung unter Coronabedingungen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.