Eine Liebeserklärung an die Kraft der Familie

„Es ist ein wunderschönes Stück. Es wird erzählt von einem Regisseur, der das Stück oft gemacht hat, aber immer neu erzählt. Und es ist eine poetisch-anrührende Geschichte, die Hoffnung macht in dieser Zeit. Und das hat Thüringen gerade sehr nötig“. Steffen Mensching, Intendant des Rudolstädter Theaters, mus nicht lange überlegen, wenn er nach drei Gründen gefragt wird, warum der Besuch von „Hase, Hase“ so lohnenswert ist.

Am Sonntag stellte er gemeinsam mit Hauptdarstellerin Anne Kies in einer Matinee im gut besuchten Café im ersten Rang des Eisenacher Landestheaters das Stück vor. Am 22. Februar feiert die Komödie von Coline Serreau in der Regie von Alejandro Quintana seine Eisenach-Premiere. „Es klingt ein bisschen wie Ostern, das Stück wirft aber einen Blick in eine real-fiktive Familie in Paris, in deren Wohnung die Zahl der Bewohner nach und nach auf elf anwächst, in der nicht nur der Platz in der Wohnung, sondern auch das Familien-Budget knapp wird – ärmliche Verhältnisse“, beschreibt Mensching.

Ein Unglück und ein Schicksalsschlag folgt dem anderen, verlangt die Kraft der Familie und vor allem von Mama Hase. „Es ist eine Liebeserklärung an die Kraft der Liebe und die Kraft der Familie“, sagt Anne Kies. Es sei eine kleine Geschichte von kleinen Leuten, findet Mensching, aber doch auch absurd, surreal und komisch.

Hinter all dem verbirgt sich zudem ein Sozialdrama, nicht vordergründig mit dem Holzhammer, aber doch erkennbar. Es ist auch ein Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse und Umbrüche und Gefahren für Demokratie. Schließlich ist Hase Hase eigentlich ein Außerirdischer, der den Menschen helfen, aber auch ausloten soll, ob diese menschliche Zivilisation noch rettbar ist.

Das Stück hatte Anfang der 90-er Jahre seine Deutschland-Premiere. Mittlerweile hat Autorin Coline Serreau eine neue Fassung geschrieben, in der auch Handys, Computer und Internet eine Rolle spielen. Die Rudolstädter Inszenierung greift die neue Version auf, aber, so verspricht Mensching, „ohne die Poesie der alten Fassung zu verlieren“.

Premiere: 22. Februar, weitere Termine: 27. Februar, 26. April, 1. Mai und 6. Juni