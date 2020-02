Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Masterclass Piano ohne Grenzen

Zur „Masterclass Piano ohne Grenzen“ mit Jean Kleeb laden die beiden Musikschulen „Blume“ und „Johann Sebastian Bach“ für Freitag, 21. Februar, ein. Der Workshop für Pianisten läuft von 15 bis 17 Uhr im Saal der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ Kurstraße 1.

Dozent Jean Kleeb (Marburg) ist Globetrotter in Sachen Musik. In seinem Workshop richtet er sich an Pianisten verschiedener Niveaus, die ihre stilistische Brandbreite erweitern und neue Klavierklänge kennen lernen möchten. Manch klassisch orientierte Pianisten würden gerne ausgeschriebene jazzige Stücke spielen, die sich in freier Improvisation fortspinnen lassen.

Ebenso können Jazzmusiker neue Möglichkeiten aus der Verbindung mit klassischen Stücken entdecken. Einfache Begleitmuster aus beiden Genres laden zum Ausprobieren ein und können neue Welten eröffnen. Die Teilnehmer können ihre eigenen melodischen, harmonischen und rhythmischen Vorstellungen am Klavier erweitern und im Workshop ausprobieren. Dabei fließen Klaviermusik von Beethoven, Jazzmusik von Ragtime bis Free und Weltmusik ineinander.

Teilnahmegebühr: 10 Euro aktiv / 5 Euro passiv

Anmeldung: Musikschule „Johann Sebastian Bach“, Kurstraße 1, 99817 Eisenach, Tel: 03691-798520 und Musikschule Alexander Blume, Helenenstraße 2, 99817 Eisenach, Tel: 03691-213416.