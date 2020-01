Eine Platane für das Arboretum

„Ich bin ganz schön aufgeregt“, verriet Christine Schaumberg-Neupert. Die Platanus hispanika ließ auf sich warten. Und eben jene Ahornblättrige Platane war ja die „Hauptperson“, wegen der sich am Morgen des Donnerstag sechs Forstmenschen und eben die Eisenacherin samt Ehemann Johannes Günther Neupert auf der kahlen Fläche an der Eisenacher Sängerwiese trafen.

Zu ihren beiden Geburtstagen (er 77, sie 70) hatten die beiden beschlossen, einen Baum zu spenden und zu pflanzen.

Das Ehepaar Christine Schaumberg-Neupert und Johannes Günther Neupert pflanzte auf dem Gelände des entstehenden Arbetorums eine selbst gespendete Platane. Zur Feier gab es ein Schlückchen Sekt. Foto: Peter Rossbach

„Wir wollen gemeinsam Wurzeln schlagen“, schmunzelt Johannes Günther Neupert. Zudem sind sie noch frisch vermählt. Kennen und liebengelernt haben sich die agile Eisenacherin und der freundliche Dresdner bei Wanderfreizeiten der Kirche im Harz. Vor 1,5 Jahren gab es die Hochzeit.

Zunächst sollte es eine Fläche an der Mallinde im Nationalpark Hainich werden, „aber das wurde da zu kompliziert“, sagt Christine. Dann hörte sie vom Plan des Forstamtes Marksuhl, dort oben an der Sängerwiese ein Arboretum aufzubauen. Das bedeutet, dass auf einer Fläche, auf der alle Buchen abgestorben waren und abgeholzt werden mussten, eine Sammlung verschiedenartiger Bäume angepflanzt werden.

Baumarten, die hier künftig eine Rolle spielen

„Wir wollen auf dieser Fläche zeigen, welche Baumarten in Zeiten des Klimawandels in der Region zukünftig eine Rolle spielen können“, so Forstamtsleiter Ansgar Pape. Dazu soll das Arboretum für Fortbildung und als Anschauungsobjekt bei Waldjugendspielen dienen. Da es ohnehin häufiger Anfragen gibt, einen Baum aus besonderen Anlässen oder bei Jubiläen pflanzen zu wollen, schlägt das Forstamt da zwei Fliegen mit einer Klappe.

Es gibt eine Liste mit 42 Baumarten, die dort gepflanzt werden können. Wer einen Baum pflanzen will, sucht sich darin eine Art aus. Aber jeder Baum darauf, darf nur einmal ins Arboretum. Als Partner hat sich das Forstamt die Baumschule Richter aus Wutha-Farnroda mit an Bord geholt, die die Baumarten anbietet und an Ort und Stelle transportiert.

Gemeinsam mit den Waldarbeitern wird der Baum dann gepflanzt und bekommt, wenn gewünscht noch ein Messingschild mit persönlicher Widmung (Name des Spenders, Baumart und Anlass der Pflanzung). Damit das auch einheitlich ist, werden die Schilder bei Graveur Walther aus Eisenach gemacht. Die Kosten belaufen sich auf rund 190 bis 300 Euro – je nach

Baumart und Größe.















Die Platane mit dem Schild für Schaumberg-Neupert ist der dritte Baum auf dieser Fläche. Landtagsabgeordneter Raymond Walk (CDU) hat eine Esskastanie gepflanzt und Teilnehmer der Bundestagung Kommunalwald eine Baumhasel. Die Fläche wird noch größer, sagt Revierförster Stefan Wichmann. Zwei weitere Reihen an abgestorbenen Buchen sind leider gleich daneben schon zu finden. Etwa 20 Bäume, so rechnet Wichmann, werden auf die Fläche passen. Sie brauchen genügend Abstand zueinander. „Wir wollen ja auch kein Schachbrett anpflanzen“, so der Förster.

Auf der Baumliste für die Solitärbäume stehen europäische Arten genauso wie asiatsche, amerikanische und auch afrikanische. Da ist die Korea-Tanne genauso dabei wie Japanische Lärche, Riesen- und Umwelt-Mammutbaum, Riesenzypresse, Kanadische Hemlocktanne, Echte Mehlbeere, Amerikanischer Tulpenbaum, Schmalblättrige Ölweide, Schuppenrinden-Hickorynuss oder die Europäische Hopfenbuche. Drei weitere Anfrage für Baumpflanzungen gibt es bereits.

Als die Ahornblättrige Platane dann endlich in der Erde war, gab es von Christine Schaumberg-Neupert und Johannes Günther Neupert noch ein Gläschen Sekt für alle Beteiligten an der Baumpflanzung.

So ein neuer Baum will ja auch ordentlich begossen sein.

Ansprechpartner für Baumpflanzungen im Forstamt Marksuhl ist Alexander Hartung, Telefon: 036925 / 26 80 24), E-Mail: alexander.hartung@forst.thueringen.de.