Eine Schwerverletze und sieben beschädigte Autos bei Unfall in Bad Salzungen

Bad Salzungen. Bei einem Unfall auf einem Klinikgelände in Bad Salzungen wurde eine 65-jährige Frau schwerverletzt. Sieben Fahrzeuge wurden beschädigt.

Wie die Polizei informierte, befuhr eine 65-jährige Frau am Montagmorgen den Parkplatz des Klinikgeländes in der Lindigallee in Bad Salzungen. Aus noch nicht geklärten Gründen habe sie plötzlich die Kontrolle über ihren Mitsubishi verloren und sei gegen einen PKW geprallt, der wiederum auf zwei weitere Autos geschoben wurde.

Nach dem ersten Aufprall der 65-Jährigen sei sie mit ihrem Auto noch gegen ein weiteres Fahrzeug gestoßen, welches ebenfalls auf ein anderes Auto geschoben wurde. Sieben Autos sind insgesamt beschädigt worden. Laut Polizei verletzte sich die Fahrerin schwer und kam ins Krankenhaus.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.