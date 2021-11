Der Musiker Ostückenberg aus Leipzig gastiert in Ruhla.

Benefizkonzert in Ruhla: Eine Weltanalyse so ehrlich, dass es weh tut

Ruhla. Deutsche Texte des Sängers und Musikers Ostückenberg erwartet das Publikum in Ruhlaer Kirche.

Im Deutschpop und Indie ist der Singer-Songwriter Ostückenberg aus Leipzig musikalisch zu verorten. Ostückenberg versucht nicht, die Welt zu verbessern. Er bildet sie ab – so ehrlich, dass es wehtut, heißt es in der Ankündigung. In seinen Liedern seziert der Künstler die Welten menschlicher Gefühle und Gedanken, Träume und Ängste mit lyrischer Präzision.

Dabei legt er auch die eigenen Widersprüche und Unzulänglichkeiten offen. Was dabei entsteht, ist ein Bild innerer Zerrissenheit: Wenn er von Hoffnung singt, klingt es nach Verzweiflung. Wenn er Freiheit singt, klingt es nach Trotz. Wenn er von Liebe singt, klingt es nach Schmerz. Ostückenberg beherrscht es, genau so viel preiszugeben, dass seine Songs gleichzeitig persönlich und allgemeingültig bleiben. Er nimmt die Rolle des beschreibenden Analysten ein. Seine Lieder sind moralisch, ohne zu moralisieren. Sie sind emotional, nicht obwohl, sondern gerade weil sie die Emotionen unbenannt lassen. Dass dieser intellektuelle Zugang mit Freude am Musizieren eine energetische Mischung bilden kann, stellt Ostückenberg sowohl live als auch auf seinem Debütalbum „Mosaik“ unter Beweis.

Benefizkonzert für das Bildungsprojekt des Ökumenischen Eine-Welt-Kreises in Ruanda, Samstag, 13. November, 19 Uhr, St. Concordia Ruhla (3G-Plus)