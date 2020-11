Einfach losgehen, frei sein, neue Orte entdecken, neue Menschen kennenlernen und neue Arbeitstechniken erlernen. Die Walz. Wer losgeht, folgt einer Jahrhunderte alten Tradition. Es ist Abenteuer, verbunden mit einer entbehrungsreichen Zeit. Vor hundert Jahren war es Pflicht, heute gilt es als etwas Besonderes.

Mein Bild von Gesellen, die mit ihrem Wanderstock über blühende Felder laufen, hat sich wahrscheinlich gerade jetzt geändert, denn in der heutigen Welt, die vollgestopft ist mit Schnelligkeit, Stress und Termindruck, mag es etwas aus der Zeit gekommen sein. Aber diese Fragen konnte ich klären. Denn am Wochenende hatte ich eine Keramikerin mit ihrem Freund zu Besuch. Melanie und Simon leben seit eineinhalb Jahren in ihrem eigenem Tempo. Sie sind frei, obwohl sie nie wissen, was der morgige Tag bringen mag.

Aber erst einmal müssen bestimmte Dinge erfüllt sein, bevor es losgehen kann. Wandergesellen dürfen maximal 30 Jahre alt, ledig, noch kinderlos und schuldenfrei sein. Weitere Voraussetzung sind eine abgeschlossene Lehre, denn nur Gesellen können auf Wanderschaft gehen. Diese Regeln unterschieden sich natürlich von Schacht zu Schacht. Dazu kommt der Abstand von minimal 50 Kilometer zum Heimatort.

Wenn es los geht mit der Walz, wird der Neuling zumeist von einem anderen Wandergesellen abgeholt. Dieser begleitet ihn während der ersten Monate und weist ihn in das Regelwerk der Walz ein. Darunter fallen zahlreiche geschriebene und ungeschriebene Regeln, etwa Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Achtung vor der Ehre der Mitmenschen und Gewaltlosigkeit. Schließlich wollen die Nächsten, die auf Wanderschaft sind, die gleiche Gastfreundschaft erfahren, wie die Vorgänger.

So wie meine zwei Bekanntschaften begeben sich die Handwerksgesellen mit nichts außer dem Bündel, indem sich Zahnbürste, Wechselbuchse und etwas zum Schreiben befinden und mit dem, was sie am Leib tragen, auf die sogenannte Tippelei. Die drei Jahre bestehen größtenteils aus Arbeiten und Reisen.

Sie erzählten von all ihren wunderbaren Begegnungen, Gesprächen und Erlebnissen. Ich war gebannt und überlegte mir die ganze Zeit, ob ich mich drei Jahre lang so minimalistisch einschränken könnte. Denn nach kurzer Zeit würde ich meine Schuhe, Kleider und Lippenstifte vermissen. Freiheit? Dann nehme ich lieber Gesellen auf und lass mich inspirieren. Denn diese zwei tragen immer ihre Bratsche und Gitarre mit sich und singen so wunderbar, dass ich doch für kurze Zeit glaubte, im Urlaub zu sein.

Carolinde Müller-Wolf aus Eisenach sowie Stefanie und Susanne Krauß schreiben eine wöchentliche Zeitungskolumne, angelehnt an ihren Blog „Die Zauberer von Ost“.