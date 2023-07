Einladung zum Gespräch zu mehr Teilhabe in Eisenach

Eisenach. Der Schwerhörigenverein Eisenach lädt am 22. Juli zu einer Gesprächsrunde zum Thema ein: „Trotz Behinderung aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben“.

Trotz einer Behinderung aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben? Über diese und weitere Fragen diskutieren die Mitglieder des Schwerhörigen-Vereins Eisenach am Sonnabend, 22. Juli. Zu Gast ist unter anderem Nicole Briechle, die Beauftragte für Menschen mit Behinderung im Wartburgkreis. Die Veranstaltung findet um 14 Uhr im Versammlungsraum im Rot-Kreuz-Weg 1 in der dritten Etage statt. Interessierte Gäste sind nach Auskunft der Veranstalter willkommen.