Einlassbon mit Wertverlust

Vier Freundinnen in Eisenach wollten es sich zum Internationalen Frauentag am vergangenen Sonntag gut gehen lassen. Der Besuch des Chorkonzertes von Cantiamo im Marstall des Stadtschlosses am Nachmittag sollte dabei Genussmittel sein.

Eine Stunde vor Konzertbeginn gehörten die vier Frauen zu den Ersten am von einer Mitarbeiterin der Tourist-Information behüteten Einlass. Da das Konzert kostenlos war, gab es keine Tickets, aber einen Kassenbon pro Person als Platzhalter. „So kurz vor halb vier“, erfuhren die Damen, sei Einlass.

Bis dahin lohnt noch ein kurzer Abstecher, so der Plan der vier Eisenacherinnen. Das Konzert erlebten sie trotz Bon und pünktlicher Rückkehr aber nicht, denn schon kurz nach drei war der Marstall mit anderen Konzertengästen überfüllt.

Trotz Bon wurden die Frühbucherinnen am Tresen rigoros abgewiesen. Die Veranstalter waren überrannt worden, hatten mit dieser Resonanz nicht gerechnet. Alle alternativen Sitzgelegenheiten waren ausgegeben.

Viele Konzertbesucher drängten sich stehend an Wänden, in jedem Winkel. Der Begriff proppevoll wurde dafür erfunden.

Den Abgewiesenen mit Bon – „was sollte eigentlich dieser Bon?“ – war der Frauentag aber gründlich vermiest, auch wegen der Misstöne am Einlass.