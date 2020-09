Einmonatige Vollsperrung in der Alexanderstraße

Die Alexanderstraße wird vom 7. Oktober bis voraussichtlich 6. November voll für den Verkehr gesperrt, einschließlich Gehweg. Das teilt die Stadt mit. Betroffen ist der Bereich ab Ecke Wydenbrugkstraße bis Jakobstraße. Grund ist der Abriss der Häuser 2 b und 4 a.

In dieser Zeit werden die Einbahnstraßenregelungen in der Georgenstraße und Unteren Predigergasse umgekehrt. Außerdem teilt die Stadt mit, dass vorher und zwar ab 30. September bis voraussichtlich 6. Oktober die Obere Predigergasse wegen Bauarbeiten am Kanal voll gesperrt ist.