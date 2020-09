Einsatzfahrzeuge offiziell in Dienst gestellt

Die Stadt Eisenach hat zwei neue Fahrzeuge für die Berufsfeuerwehr beschafft. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) überreichte die Technik am Dienstag offiziell an Jens Claus, den Leiter der städtischen Berufsfeuerwehr. Neu im Fuhrpark sind nun ein Rüstwagen sowie ein Mannschaftstransportwagen. „Investitionen in den Brandschutz sind eine Investition in die Sicherheit für alle Eisenacher. Damit können wir den Fuhrpark wieder ein Stück modernisieren“, sagte die Oberbürgermeisterin laut einer städtischen Mitteilung bei der Fahrzeugübergabe vor dem Rathaus.

Zum Transportwagen: Der Acht-Sitzer dient den Feuerwehren der Stadt Eisenach zum Transport von Personal zu und von den Einsatzstellen. Um Mitglieder der Jugendwehr zu befördern, wurden separat Kindersitze beschafft. Der Transportwagen ersetzt ein Fahrzeug Baujahr 1991, das vor drei Jahren außer Dienst gestellt werden musste. Die knapp 40.000 Euro Anschaffungskosten übernahm das Land Thüringen.

Der Rüstwagen, der bis zu 16 Tonnen trägt und drei Mann Besatzung aufnimmt, kommt bei technischen Hilfeleistungen zum Einsatz, etwa bei Lkw-Unfällen, Unfällen auf Baustellen, Gebäudeeinstürzen oder einem Unfall mit Schienenfahrzeugen. Erprobt wurde er schon, nämlich als ein Baumteil aus dem Prinzenteich geborgen werden musste. Seilwinde, Stromaggregat, Lichtmast und weitere technische Ausrüstung hat das 320-PS-Fahrzeug mit Allradantrieb an Bord. Die Wehrmitglieder seien mittlerweile auch mehr und mehr mit der Neuanschaffung vertraut.

Das alles hat seinen Preis. An den 420.000 Euro Gesamtkosten beteiligte sich das Land mit 154.000 Euro. Nach einer europaweiten Ausschreibung wurde der Auftrag für dieses Fahrzeug an die Firma Iturri in Wilnsdorf bei Siegen erteilt. Im Juli wurde der Rüstwagen ausgeliefert. Er ersetzt ein 24 Jahre altes Fahrzeug, das jetzt außer Dienst gestellt wird. Beide Fahrzeuge sind auf der Feuerwache in Eisenach-Nord stationiert.