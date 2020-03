Corona-Krise in der Wartburgregion: Einschränkungen auf allen Gebieten

Einige Eltern von Schülern des Ernst-Abbe-Gymnasiums in Eisenach wollen ihr Kind am Montag, 16. März, trotz Unterrichts nicht in die Schule schicken und sie stattdessen entschuldigen. Am Gymnasium waren zwei Verdachtsfälle von Infektion mit dem Virus Covid 19 belegt worden. Eine abschließende Bewertung hierzu war am Sonntag nicht bekannt.

Das Landratsamt Wartburgkreis bestätigte hingegen am Sonntagmorgen eine weitere Corona-Erkrankte im Kreisgebiet. Es handelt sich um eine junge Frau aus dem südlichen Wartburgkreis, die von einer Reise aus Tirol (Österreich) zurückgekehrt sei. Angaben zu Alter und Wohnort machte die Kreisverwaltung zunächst nicht. Die Kontaktpersonen der Frau seien ermittelt, zwei befänden sich in Quarantäne. Damit gibt es bislang offiziell zwei an Covid 19 erkrankte Frauen in der Region, der erste Fall war Ende voriger Woche in Eisenach bekannt geworden.

Nicht nur im privaten Bereich, auf vielen Gebieten des öffentlichen Lebens sind Menschen vorsichtig und wollen das Risiko einer Ansteckung minimieren. So bleibt zum Beispiel ab Montag das Museum Automobile Welt Eisenach (AWE) wegen der Corona-Pandemie bis auf weiteres geschlossen. Sämtliche Veranstaltungen in der Eisenacher Georgenkirche, über das Bach-Fest hinaus (wir berichteten) werden bis auf weiteres nicht stattfinden. Der SV Wartburgstadt hat allen Sportlern nahegelegt, auch den Trainingsbetrieb einzustellen. Auf größere Menschenansammlungen wird landauf landab verzichtet. Der Gospelchor Eisenach zum Beispiel hat seine Proben bis nach Ostern ausgesetzt.

Veranstaltungen in der Georgenkirche wird es bis auf weiteres nicht geben, auch Gottesdienste stehen zur Disposition. Foto: Torsten Trostdorf

Nach den Erlassen des Thüringer Landesverwaltungsamtes und der Reduzierung der Personenzahl auf unter 50 bei Veranstaltungen aller Art, restriktiver Auflagen, der Allgemeinverfügung des Landratsamtes und den Hinweisen des Gesundheitsamtes zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes, haben Kommunen auch die Überwachung in Gang gesetzt.

In der Gemeinde Hörselberg-Hainich musste am Samstagabend das Ordnungsamt eine Veranstaltung auflösen, die unter Missachtung aller Auflagen stattfand, teilte Bürgermeister Christian Blum (parteilos) mit. Ebenso erfolgte die vorgesehene lückenlose Registrierung der Teilnehmer. Ein Feuerwehrführer wurde streng ermahnt. Verstöße gegen die Erlasse und Verfügungen müssen an die zuständigen Behörden gemeldet werden. Durch diese erfolgt die weitere Bearbeitung und Ahndung.

Ob Beerdigungen, Trauungen, Gottesdienste, private Feiern, alle Veranstaltungen und Zusammenkünfte von Menschen stehen auf dem Prüfstand. Beisetzungsfeiern wie in der Vorwoche in der Eisenacher Nikolaikirche mit mehr als 300 Gästen sind derzeit undenkbar. Die Heimaufsicht des Landes hat ein Verbot von Besuchen in stationären Pflegeeinrichtungen ausgesprochen. „Die vorab herausgegebene Empfehlung zum Verzicht auf Besuche wurde von mehreren Angehörigen leider nicht beachtet“, bedauert Clemens Roschka, der Leiter des Altenzentrums Elisabethenruhe in Eisenach.

Auch bei den anstehenden Veranstaltungen zur Jugendweihe stehen Veränderungen an, teilt die Interessengemeinschaft Jugendweihe Eisenach/Wartburgkreis mit. Zur Zeit arbeite der Verein an praktikablen Lösungen, um allen Teilnehmern ihre Jugendweihe zu ermöglichen. Der Vereinsvorstand spricht an Eltern die Bitte aus, von Anfragen abzusehen. „Alle Betroffenen werden von uns zeitnah informiert“, heißt es.

Bei den anstehenden Jugendweihefeiern in der Region, hier ein Foto aus dem Landestheater Eisenach aus dem Jahr 2019, sind Veränderungen vor dem Corona-Hintergrund angekündigt. Foto: Jensen Zlotowicz

Auch bei den anstehenden Konfirmationen plant der evangelische Kirchenkreis Eisenach-Gerstungen um. In dieser Woche soll dazu eine Entscheidung gefällt werden. Diskutiert wird, ob die Konfirmanden-Feiern in möglichst kleinen Gruppen abgehalten werden können. Von Abendmahlgottesdiensten sehen die evangelischen Gemeinden bereits ab. Die Kirchenältesten der Region wollen am Donnerstag entscheiden.

Für Gastronomen und Hoteliers ist die Situation fatal, denn sie ist mit reichlich Absagen von Reservierungen verbunden, sagt Kai Wallor, Chef des Hotels auf der Creuzburg. Nancy und Andreas Dudin feierten ihre Eheschließung am Samstag noch dort. Die Gesellschaft war deutlich kleiner als 50 Personen. Der Brautvater hatte ungeachtet dessen am Morgen Anrufe aus der Familie, ob die Trauung wirklich stattfinde. Laut Wallor sagen vor allem Senioren reihenweise Feiern wie zu Geburtstagen oder der Goldenen Hochzeit ab. Für viele Gastronomen sind die finanziellen Einbußen enorm.

Die Meldung über die Schließung des Museumsbetriebs auf der Wartburg machte am Sonnabend diversen Eisenacher Hoteliers zu schaffen. Demnach gab es nach der Bekanntgabe weitere Stornierungen in mehreren Häusern, weil etwaige Gäste vermuteten, die Wartburg sei ab Montag komplett geschlossen. Wie aber die Wartburg-Stiftung bereits am Freitag mitteilte, bleiben der Burghof und der Burgenlehrpfad begehbar.

Coronavirus: Erste Symptome, Immunität, Schnelltests

Live-Blog Coronavirus: Notfallplan der Bahn - Deutschland macht Grenzen dich - Dorf unter Quarantäne