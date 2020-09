Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Eisenach

Der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hat sich bei seinem Besuch am Dienstag in Eisenach auch in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Das teilte die Stadt im Nachgang mit. Lammert war mit dem Demokratie-Bus der Konrad-Adenauer-Stiftung unterwegs und hatte auf dem Markt zusammen mit der ZDF-Moderatorin Dunja Hayali mit Bürgern über Grundsätze der Demokratie gesprochen. Der frühere Bundestagspräsident ist zugleich Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) lobte die Idee, die hinter dem Demokratie-Bus steckt. „Besonders in der jetzigen Corona-Zeit ist es umso wichtiger, immer wieder über die Grundsätze der Demokratie zu diskutieren“, so Katja Wolf.