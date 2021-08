Eisenach: Abstimmung für mehr Demokratie

Der Omnibus für direkte Demokratie vom Verein „Mehr Demokratie" kommt wieder auf den Eisenacher Markt. Omnibusfahrer Werner Küppers, der Eisenacher Dirk Arndt, sowie Pia Groothiusen und Pauline Klitzsch (von links) diskutieren im November 2018 in Eisenach.

Eisenach. Omnibus wirbt demnächst auf dem Eisenacher Markt für mehr Bürgereinfluss auf Bundespolitik.

Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Dann heißt es für alle Wahlberechtigten: Wählen gehen! Danach verstreichen wieder vier lange Jahre, um erneut ernsthaft Einfluss auf die Bundesrepublik nehmen zu können. Das möchte das Aktionsbündnis „Abstimmung21“ gern ändern. Gemeinsam mit dem Verein „Mehr Demokratie“ und einem bundesweiten Bündnis organisiert der Omnibus für Direkte Demokratie seit Mai 2021 zur Bundestagswahl die erste bundesweite Volksabstimmung – über die vier bedeutend wichtigen Themen: Klimaschutz, Organspende, Krankenhausprivatisierung und über die Einführung der bundesweiten Volksabstimmung.

Der Omnibus rollt am Dienstag und Mittwoch, 24. und 25. August auf den Marktplatz Eisenach. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr möchten die Verantwortlichen mit Interessierten ins Gespräch kommen.

Bis zum 3. September können Bürger ab 16 Jahren an dieser bundesweiten Abstimmung teilnehmen und sich vor Ort in die Teilnahmelisten am Omnibus eintragen oder online ihre Abstimmungsunterlagen bestellen. Über 290.000 sind schon dabei. „Abstimmung21“ ist eine Briefabstimmung. Die Ergebnisse der Auszählung werden zur Bundestagswahl öffentlichkeitswirksam präsentiert.

Weitere Informationen unter: https://abstimmung21.omnibus.org/