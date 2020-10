Die Infektionszahlen liegen in der Wartburgregion noch vergleichsweise niedrig, aber auch hier steigen sie an, wie auch die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 in den Kliniken behandelt werden müssen. Wir sprachen mit Thomas Breidenbach, Geschäftsführer des St.-Georg-Klinikums Eisenach, über die aktuelle Situation. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Das Corona-Virus sorgt für weitere Beschränkungen. Dies auch im Klinikum. Es wurde ein weitgehendes Patienten-Besuchsverbot ausgesprochen. Und dabei sind Infektionszahlen in der Region relativ niedrig. Warum also jetzt eine solch drastische Maßnahme?

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Präventivmaßnahme. Im Frühjahr hatte sich gezeigt, dass wir damals mit der sehr restriktiven Besuchsregelung größeren Schaden für die Patienten und Mitarbeiter abwenden konnten. Ich selber spreche dieser Tage mit Menschen, die Sorge um ihre Angehörigen haben, um sie um Verständnis zu bitten.

Ein solcher Schritt ist für die Angehörigen, vor allem aber auch die Patienten eine große psychische Belastung. Wie können Sie dem entgegen wirken?

Wir sind uns bewusst, dass es für alle Beteiligten eine nicht einfache Situation ist. Bei besonders schwer Erkrankten und langwierigen Behandlungen in unserem Haus werden auch Ausnahmen gemacht. Um die Kommunikation zwischen Patienten und ihren Angehörigen zu erleichtern, haben wir das generelle Mobiltelefonverbot aufgehoben. Jedes Patientenbett ist zudem mit einem eigenen Telefon ausgestattet, so dass Angehörige stets die Möglichkeit haben, mit ihren Lieben im Krankenhaus zu telefonieren. Weiter verfügt das St. Georg Klinikum über drei Seelsorgerinnen, die als Gesprächspartner für alle Patienten zur Verfügung stehen.

Wie viele Covid-19-Patienten werden derzeit im Klinikum behandelt und wie viele müssen intensiv-medizinisch, wie viele mit Beatmungsgeräten betreut werden?

Derzeit werden im St.-Georg-Klinikum zwei Patienten mit einer SARS CoV-2-Infektion behandelt. Bei beiden Patienten ist zum jetzigen Zeitpunkt keine intensivmedizinische Behandlung oder gar eine Beatmung notwendig

Wie viele Intensivbetten sind derzeit mit Nicht-Covid-Patienten belegt?

Man muss zwischen Intensivbetten und Beatmungsbetten unterscheiden. Insgesamt verfügt das St. Georg Klinikum über 18 Intensiv-/Beatmungsbetten. Am heutigen Tag sind von den 18 Intensiv-/Beatmungsbetten 11 mit beatmungspflichtigen Patienten, die nicht an Covid-19 erkrankt sind, belegt. Hierzu kommt noch ein weiterer intensivpflichtiger Patient ohne Beatmungsnotwendigkeit.

Wie viele Betten stehen in der Covid-Isolierstation bereit? Wie viele Covid-Intensiv-Betten gibt es?

Die Covid-19-Isolierstation verfügt zurzeit über acht Isolierbetten, die aktuell mit zwei Patienten belegt sind. Alle dieser Betten verfügen über die Möglichkeit der Sauerstofftherapie. Laut aktueller Richtlinie müssen die Krankenhäuser 20 Prozent ihrer verfügbaren Intensiv-/Beatmungskapazitäten für potentielle „Covid-19-Patienten“ freihalten. An diese Vorgaben halten wir uns strikt. Und aktuell stehen, wie schon erwähnt, 18 Beatmungsplätze zur Verfügung. Sowohl die Kapazitäten für den Intensivbereich als auch die für die Isolierstation können wir sehr kurzfristig deutliche aufstocken.

Auf wie viele Intensivbetten kann am Eisenacher Klinikum aufgestockt werden?

Im Notfall sind wir unter der Mobilisierung von vorhandenen Narkosegeräten in der Lage, 7 zusätzliche Beatmungsplätze kurzfristig zu schaffen.

Gibt es für diese Bettenzahlen auch genügend Ärzte und Pflegepersonal? Hat das Klinikum in diesem Bereich aufgestockt?

Für unsere heutigen Kapazitäten haben wir ausreichend Ärzte und Pflegepersonal. Es besteht jedoch die Gefahr, dass bei zunehmender Quarantäne von Mitarbeitern das zur Verfügung stehende Personal deutlich reduziert wird. Sollte dies geschehen, muss auch eine Anpassung der vorgehaltenen Kapazitäten ins Auge gefasst werden. In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf das Besuchsverbot zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern hingewiesen. Eine weitere sehr große Bedeutung hat für uns die flächendeckende und kontinuierliche Kinderbetreuung in der Region. Sollten wieder wie im Frühjahr die Kinderbetreuungszeiten deutlich eingeschränkt werden, wirkt sich dies auch auf die Anzahl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus.

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat das Klinikum? Wie viele sind aktuell oder waren bereits positiv getestet. Wie viele befinden sich derzeit in Quarantäne (Ärzteschaft/Pflegepersonal/Verwaltung)?

Insgesamt sind für das St.-Georg-Klinikum und seine Tochtergesellschaften 1300 Menschen tätig. Augenblicklich befinden sich zwei in Quarantäne, von denen einer positiv getestet wurde. Jedoch ist dies eine Momentaufnahme.

Wie wirkt sich die aktuelle Situation auf den „normalen“ Krankenhausbetrieb aus? Werden erneut geplante Operationen verschoben?

Damit wir auch in Zukunft wie aktuell den uneingeschränkten Krankenhausbetrieb fortführen können, legen wir extremen Wert auf die Beibehaltung der Hygieneregelungen, eben auch durch das Besuchsverbot. Alle notwendigen Eingriffe können uneingeschränkt zum jetzigen Zeitpunkt erfolgen. Wir appellieren daher auch an die Öffentlichkeit, sich an die entsprechenden Hygieneregeln, Besuchsverbote und anderes zu halten.

Ist das Klinikum insgesamt auf steigende Patienten-/Covidzahlen gut vorbereitet?

Aufgrund all der Maßnahmen, die wir getroffen haben, sehen wir uns als gut vorbereitet, um auch in der jetzigen Situation die Bevölkerung von Eisenach und der Umgebung versorgen zu können.

Wie besorgt sind Sie mit Blick auf das Klinikum und die derzeitigen Zahlen in der Region persönlich?

Leider nehmen viele Menschen, auch in Eisenach, die Pandemie nicht ernst! Wir im St. Georg Klinikum nehmen sie jedoch sehr ernst! Je mehr sich die Bevölkerung an die aufgestellten Hygieneregeln hält, umso besser können wir im Gesundheitswesen auf die sicherlich steigende Anzahl von Erkrankten reagieren und sie kompetent und zuverlässig versorgen.

Was muss ich beachten, sollte bei mir ein medizinischer Notfall eintreten, bei dem ich normalerweise gleich in die Notaufnahme gefahren wäre?

Unabhängig von der aktuellen Pandemielage werden alle Behandlungen besonders alle elektiven Operationen angeboten und durchgeführt. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger ausdrücklich in Notfallsituationen jederzeit und unverzüglich die Notaufnahme zu konsultieren. Eine Versorgung unserer Patienten mit akuten Erkrankungen, insbesondere Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Tumorerkrankungen oder ähnliches, ist jederzeit, unabhängig von der Gesamtsituation, möglich.

Wie hat sich seit März die Situation am Klinikum im Umgang mit, in der Behandlung von Corona verändert?

Aufgrund der Erfahrungen der zurückliegenden Monate haben auch wir im St. Georg Klinikum eine zunehmende Routine mit Patienten mit Covid-19-Infektionen erworben. Zudem ist es zu einem erheblichen Erkenntniszuwachs in der Diagnostik und Therapie von entsprechenden Erkrankungen gekommen. Die aktuell geltenden Therapierichtlinien werden angewandt und dem jeweiligen Wissensstand zeitnah angepasst.

Ist eine Ausweitung der Beatmungsbetten geplant?

Um vier weitere Beatmungsgeräte zu erhalten haben wir im Frühjahr dieses Jahres beim Land Thüringen einen Antrag gestellt. Diese Beatmungsgeräte wurden bis heute nicht geliefert, obwohl wir sie mehrfach angemahnt haben. Auch die von Herrn Bundesminister Spahn zugesagten Investitionsmittel in Höhe von 50.000 Euro pro zusätzlich geschaffenem Beatmungsbett sind bisher nicht an das St.-Georg-Klinikum ausgezahlt worden. Nach wiederholter Nachfrage wurde mir nun mitgeteilt, dass angeblich aus den Beständen des Bundes vier zusätzliche Beatmungsgeräte zur Verfügung gestellt werden sollen. Warum die zugesagten Mittel sowie die zugesagten Beatmungsgeräte nicht ausgezahlt bzw. zur Verfügung gestellt wurden, ist für mich unverständlich und entzieht sich meiner Kenntnis.

Gibt es ausreichend Sachmittel (Mund-Nasen-Schutz, Schutzkleidung, Handschuhe, etc) für die Krankenhausmitarbeiter, Patienten und ggf Besucher?

Die Sommerzeit wurde genutzt, um alle Lagerbestände wieder aufzufüllen. Wir haben auch das Pandemielager aufgefüllt und sogar vergrößert. Vereinzelt gibt es noch Lieferverzögerungen bei spezieller Schutzausrüstung. Ich gehe davon aus, dass nicht wieder ein solcher Engpass auftreten wird wie im Frühjahr.

Das Klinikum hat erheblich in die technische Ausrüstung der Laborkapazitäten am Haus investiert. Wie viel Geld wurde für die neuen Geräte eingesetzt und wie viele Covid-Tests sind dadurch möglich?

Insgesamt hat das Klinikum 135.000 Euro in Testgeräte sowie 10.000 Euro in eine dazugehörige Werkbank investiert. Die Testkapazitäten hängen davon ab wie viele Reagenzien zur Verfügung stehen. Theoretisch könnten zirka 190 Tests am Tag direkt im St. Georg Klinikum durchgeführt werden. Derzeit werden uns von der Industrie Materialien für zirka 50 Testungen am Tag geliefert. Um das Testaufkommen zu bewältigen, wurde im Labor eine zusätzliche Vollkraft eingestellt.

Wer wird getestet?

Getestet werden grundsätzlich alle Patienten mit klinischem Verdacht auf eine Covid-19-Infektion und alle Patienten, die aus einer Pflegeeinrichtung zur stationären Aufnahme kommen. Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Infektionsbereichen tätigen sind, besteht immer die Möglichkeit, sich auf SARS CoV-2 testen zu lassen. Weiter können sich auf freiwilliger Basis alle Mitarbeiter/-innen mit Erkältungssymptomen vor Antritt der Arbeit im Labor testen lassen.