Eisenach: Anmeldezeiten am Abbe-Gymnasium

Eisenach. Von 7. bis 12. März für persönliche Vorsprache.

Am Montag, 7. März, startet die Anmeldewoche am Eisenacher Ernst-Abbe-Gymnasium. Anmeldungen sind postalisch (nur mit Kopien) an die Schule in der Wartburgallee 60 in Eisenach, per E-Mail mit gescannten Dokumenten (info@ernstabbegymnasium.de) oder auch persönlich im Hauptgebäude (Wartburgallee 60) mit vorheriger Terminabsprache unter Telefon: 03691/74580 möglich.

Persönliche Anmeldungen sollten, so die Mitteilung der Schulleitung, in der Woche vom 7. bis 12. März erfolgen. Dafür ist das Sekretariat zu folgenden Zeiten besetzt: Montag bis Mittwoch jeweils von 8 bis 15 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 14 Uhr und Samstag von 9 bis 11 Uhr.

Die für die Anmeldung notwendigen Unterlagen stehen auf der Schulhomepage www.ernstabbegymnasium.de bereit oder können auch vor Ort ausgegeben werden. Bei Rückfragen ist eine Erreichbarkeit per Telefon unter 03691/74580 oder per Mail unter info@ernstabbegymnasium.dejederzeit gegeben.