Eisenach: Anspruch deutlich über Aufgaben des Schulalltags

„Es sind keine Aufgaben aus dem Schulalltag – der Anspruch geht deutlich darüber hinaus“, erklärte Lehrerin Constanze Langmaß von der Evangelischen Grundschule Katharina von Bora den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben zur inzwischen 59. Regionalrunde der Mathematikolympiade für die Grundschulen der Stadt Eisenach. Jeweils ein Dutzend Kinder der Klassenstufe drei und vier qualifizierten sich in den zurückliegenden Wochen als Beste ihrer Schulen für den Regional-Wettbewerb, bei dem am Mittwoch im Nachbarschaftszentrum an der Goethestraße die Köpfe der kleinen Mathe-Asse glühten. Die Pädagogin der Evangelischen Grundschule gehörte zu einem Sextett mit Prüfungsauftrag, das in einem Nebenraum die gelösten Aufgaben der Kinder umgehend der Prüfung unterzog. „Nur das Ergebnis reicht nicht; sie müssen begründen, wie sie zur Lösung gekommen sind“, fuhr Constanze Langmaß fort. Mit „sehr durchwachsen“ beschrieb die Pädagogin im Ruhestand, Gabriele Erbe, die Ergebnisse der einzelnen Aufgaben. „Von null bis volle Punktzahl ist alles dabei“, erzählte die ehemalige Leiterin der Jakobschule, die auch nach ihrem aktiven Arbeitsleben solche Ereignisse nur zu gern unterstützt.

Jede Eisenacher Grundschule durfte pro Klassenstufe zwei Kinder zum Regionalausscheid delegieren. „Fünf Aufgaben sind zu lösen, wofür die Schüler zwei Stunden Zeit haben“, erklärte die stellvertretende Leiterin der Jakobschule, Andrea Wendt, die den Regionalausscheid federführend organisierte. Die zügige Kontrolle der Aufgaben ermöglichte die sofortige Siegerehrung. In Klassenstufe drei siegte Alexander Seidler, vor Adrian Landgraf und Chi Tong Nguyen. Bei den Viertklässlern belegte Emilia Wöhler den ersten, Henriette Penz und Freya Eickold jeweils einen zweiten sowie Nils Maier den dritten Platz. Andrea Wendt freute sich ganz besonders über Michael Kaffee, dem Personalleiter der Firma Hirschvogel in Marksuhl, der für die Regionalrunde 150 Euro spendierte. So erhielten die Erstplatzierten Büchergutscheine über 30, 25 und 20 Euro.