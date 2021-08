Eisenach: Autofahrer rammt junge Frau auf Fahrrad und begeht Unfallflucht

In Eisenach kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem unbekannten Autofahrer und einer Fahrradfahrerin. Die junge Frau auf dem Rad wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

Eisenach. In Eisenach ging das Überholmanöver eines Unbekannten schief. Er rammte dabei die vor ihm fahrende junge Radfahrerin. Anschließend beging der Fahrer Unfallflucht.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmittag in der Sophienstraße in Eisenach. Dort war eine 20-Jährige mit ihrem Fahrrad in Richtung Hospitalstraße unterwegs. Der unbekannte Autofahrer fuhr hinter ihr. Als er versuchte die junge Frau zu überholen, kam es zum Zusammenstoß.

Laut Angaben der Polizei stürzte die Dame und verletzte sich derart, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Autofahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691 261 124 (Bezugsnummer 0180116/2021) entgegen.