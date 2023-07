Eisenach: Autos dürfen Mühlgrabenbrücke nicht mehr befahren

In der Eisenacher Weststadt muss eine Brücke über den Mühlgraben für das Befahren mit Autos gesperrt werden.

Eisenach. In der Eisenacher Weststadt ist eine Brücke nur noch für Fußgänger und Radfahrer zugelassen. Die Tragfähigkeit reicht für Autos nicht mehr.

Aufgrund fortschreitender baulicher Schäden muss die Brücke über den Mühlgraben am Bleichrasen/Fabrikstraße ab Montag, 17. Juli, für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung Eisenach am Donnerstag mit. Fußgänger und Radfahrer könnten die Verbindung aber weiterhin nutzen. Momentan sei das Viadukt noch für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen befahrbar.

An einer anderen Stelle, im Zuge der Synagogenstraße, musste die dortige kleine Brücke über den Mühlgraben sogar wegen Baufälligkeit abgerissen werden. Nach den Plänen aus dem Rathaus soll noch in diesem Jahr neu gebaut werden. Die Lösung in der Synagogenstraße sieht eine Konstruktion aus Stahlträgern mit Platten aus glasfaserverstärktem Kunststoff vor.