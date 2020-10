Eisenach: Baumarkt verschwindet für Fahrradmarkt

Mit Baggerkraft verschwindet der alten Raiffeisen-Baumarkt neben der Shell-Tankstelle in der Clemenstraße in Eisenach. Der seit 2003 bestehende Fahrradhändler Bike Service möchte auf dem Gelände sein neues Domizil errichten. Inhaber Sören Hilpert hofft, dass im nächsten Monat der Bau zunächst mit Erdarbeiten und Fundamentlegung startet und Mitte nächsten Jahres Eröffnung gefeiert werden kann. In dem Neubau mit 2000 Quadratmetern Nutzfläche auf zwei Etagen entstehen ein 799 Quadratmeter großer Verkaufssalon, Lager, Büroräume, Sanitäranlagen sowie eine Cafeteria. Für das Außengelände plant Sören Hilpert 30 kostenfreie Kundenparkplätze sowie eine kleine Teststrecke für Fahrräder. Ist der Neubau fertig, zieht Hilpert aus dem bisher angemieteten Objekt an der Karlskuppe aus.