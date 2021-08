Eisenach beteiligt sich an Klimawette

Eisenach. Interessierte Einwohner sollen Kohlendioxid bis November einsparen.

Im Rahmen einer Klimawette ruft Eisenach Bürger zur Einsparung von CO₂ auf. Ziel der Wette ist, 630 Einwohner zu gewinnen, je eine Tonne CO₂ einzusparen. Die Wette endet am 1. November. Eine Tonne Kohlendioxid pro Person ist das diesjährige Ziel gemäß dem Pariser Klimaschutzabkommen.

Die Teilnahme kann auf zwei verschiedenen Wegen erfolgen. Bei erste Variante wählen Interessierte mithilfe einer App, dem CO₂-Avatar, eine Alltagsmaßnahme, mit der sie Kohlendioxid einsparen möchten. Die App ist ein Fußabdruckrechner, der die Menge an Emissionen misst, die bei der Maßnahme eingespart wurden. Die durch den CO2-Avatar eingesparten Tonnen CO₂ werden der entsprechenden Stadt zugeordnet und fließen in die Gesamtzahl der eingesparten CO₂-Menge ein.

In einer weiteren Möglichkeit kann man sich mit Spenden an Klimaschutzprojekten beteiligen und dadurch indirekt Kohlendioxid einsparen. Bisher haben sich in Eisenach 31 Personen beteiligt, die 50,5 Tonnen CO₂ einsparten.

www.dieklimawette.de/