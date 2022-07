Eisenach bleibt bei Bewerbung für Zukunftszentrum

Eisenach. Wissenschaftler stellen vor, warum Eisenach für das Zukunftszentrum der Bundesregierung geeignet ist. Interessierte Bürger sind willkommen.

Der Eisenacher Initiativkreis „Zukunft gehört ins Zentrum“ tagt am Donnerstag, 21. Juli, öffentlich. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Beginn ist um 9 Uhr in der Dualen Hochschule Gera-Eisenach (DHGE), Am Wartenberg 2 in Eisenach. Unter Federführung der Universität Erfurt und der Dualen Hochschule Gera-Eisenach haben auch Mitglieder der Hochschule Fulda, der Universität Mannheim, der Universität Hamburg und des neu gegründeten Forschungsinstituts Point Alpha den wissenschaftlichen Fokus der Eisenacher Bewerbung weiter geschärft. Ein Schwerpunkt der Veranstaltung wird sein, diese Ergebnisse vorzustellen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen; es wird um eine Anmeldung gebeten, weil die Zahl der Sitzplätze begrenzt ist.

Eine weitere Veranstaltung wird eine Zukunftswerkstatt „Bildung in einer durch Unsicherheit und Transformation geprägten Welt“ am 18. August sein. Außerdem ist eine internationale Tagung unter dem Titel „Die geheime Atomuhr der DDR – von Konfrontation zu Kooperation in der Zeitmessung“ geplant – ebenfalls im August. Eine weitere internationale Tagung bereitet das Forschungsinstitut Point Alpha mit der Sofia University und der Central University Budapest im September vor. Hintergrund: Die Bundesregierung will ein Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit im Osten Deutschlands aufbauen. Eisenach hält an seiner Bewerbung fest, auch wenn die Landesregierung die Stadt Jena ins Rennen schicken will.

Öffentliche Veranstaltung, 21. Juli, 9 Uhr, Duale Hochschule am Wartenberg,vorherige Anmeldung per E-Mail unter:info-eisenach@dhge.de