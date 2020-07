Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenach: Collagen über Corona-Lichtblicke

Das Beratungszentrum der Diako in der Eisenacher Schillerstraße schreibt eine Mitmach-Aktion für Familien aus. Unter dem Motto „Lichtblicke in der Coronakrise – wie wir sie als Familie erlebt haben“ sind Familien aufgerufen, sich zu beteiligen. Wie Stefanie Benedix vom Beratungszentrum mitteilte, soll eine Collage aus Bild, Foto oder Text über die Lichtblicke in der Corona-Krise von der ganzen Familie im Format A3 oder A4 gestaltet werden.

Die Kunstwerke werden Teil einer Ausstellung im Rahmen der Woche der seelischen Gesundheit am 13. Oktober 2020 sowie auch nächstes Jahr zum 30-jährigen Jubiläum. Die Collagen können per Post an Diako-Beratungszentrum, Schillerstraße 6, in Eisenach, geschickt oder persönlich abgegeben werden. Einsendeschluss ist der 31. August 2020. Unter allen Beiträgen werden fünf Überraschungen für die ganze Familie verlost.

