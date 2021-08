Eisenach: Die Liebe zur großen und schlanken Luise

Eisenach. Die Ehe von Fritz Reuter mit Luise Kuntze basierte auf gegenseitiger Zuneigung. Folge 8 der Serie über den in Eisenach begrabenen Schriftsteller.

„Mein Reuter liebt mich mehr noch als früher“, schreibt Luise Kuntze im Jahr vor der Hochzeit an ihre Freundin Klara Schmidt. Reuter hatte sich auf den ersten Blick in die „große, schlanke junge Frau verliebt, in ihr Wesen, ihre Stimme, Gestalt .... ja auch in ihre spitze Nase“. Aber Luise? Wirtschaftlich konnte er ihr nichts bieten, sein Vater hatte ihn enterbt, dazu kam seine ihr sehr wohl bekannte Alkoholabhängigkeit, sein sozialer Status als ehemaliger Häftling machte ihn zudem gesellschaftlich äußerst unattraktiv. Weshalb entschied sie sich trotzdem dazu, sich mit diesem genialischen Trinker zu verbinden?

Es gab nicht den geringsten Hinweis, dass Reuter es zu Ruhm und Wohlstand, ja Reichtum bringen könnte und bis das geschah, war über Jahre hinweg Schmalhans Küchenmeister im Haushalt der Reuters. Ein damals häufiger Grund zum Eheschließen, das Versorgtsein, fiel eindeutig weg. Luise hatte auch in einer langen Brautzeit gezögert, ja sogar in Betracht gezogen, die 1847 geschlossene Verlobung rückgängig zu machen – sie muss ihn ebenfalls geliebt haben.

Unter den bescheidenen Verhältnissen ihrer jungen Ehe unterstützte sie mit allen ihren Möglichkeiten als Klavier- und Sprachlehrerin die schmalen Einkünfte aus dem Privatunterricht ihres Mannes. Seine Sorge um ihr Wohlergehen dürfte eine große Rolle dabei gespielt haben, dass Reuter sein dichterisches Können mit Ehrgeiz in die Tat umsetzte und es so letztlich zu Ruhm und Wohlstand brachte.

Luise war 1817 als zweites von zehn Kindern in der Pfarrersfamilie in Roggenstorf bei Grevesmühlen in recht ärmliche Verhältnisse hinein geboren worden. „... ihre sehr frühe Einbindung in häusliche Arbeiten ... verfehlte ihre Wirkung auf die Charakterbildung nicht. Es gab keine andere Möglichkeit als das Entwickeln von Pflichtbewusstsein und Vernunft.“ Dazu ist sie klug, fleißig und auch, bei aller Bescheidenheit, selbstbewusst.

Heute wissen wir, dass Luise die Frau „hinter“ Reuter war, ohne die er nicht der geworden wäre, als den wir ihn kennen. Und das in einer so unauffälligen Weise, dass diesem Fritz Reuter wohl nie völlig bewusst wurde, was diese Frau für seinen Ruf und Ruhm bedeutete. Sie trägt zunächst die sehr prekäre wirtschaftliche Situation mit, Luise ist sein Halt, seine Muse, seine Pflegerin. Doch auch sie sucht in ihm die Stütze. Sie brauchen einander.

Als die Reuters schließlich in Eisenach heimisch geworden waren und sich beide im Helltal ihre Villa bauten, hielt Luise auch hierbei die Fäden fest in der Hand: „Du kannst Dir wohl denken, wie ‘sie’ jetzt immer baut ... sie läßt’s sich aber dafür auch sauer werden, läuft alle Tage zum Bau, controlirt jede Karre Erde und ermuntert die Arbeiter mit passender Rede zu Fleiß und Ausdauer.“ Sie ist eine tüchtige Hausfrau und empfängt mit großer Herzlichkeit die vielen Reuterschen Freunde in ihrem Heim. In den in diesen Jahren stattfindenden Kriegen erweist sie sich als Samariternatur: Sie sammelt mit Fritz Geld- und Sachspenden und pflegt und versorgt sogar Verwundete in der eigenen Wohnung.

Zwei Dinge sind es, die Luises Leben besonders belasten: die Kinderlosigkeit, für die sie sich schuldig fühlt und Reuters Trunksucht, die sie als Willensschwäche – übrigens wie Reuter selbst – ansieht, gegen die sie ihm mit aller Kraft anzukämpfen hilft. Beide Kämpfe verliert sie. Schon in Eisenach, schreibt sie an Freundin Marie Peters: „Lieber Gott, was macht einem ein Mensch für Sorge! Und doch ist dieser Eine im Laufe der Zeit mir eins und alles geworden, je länger, je lieber!“

Und so trägt sie die unsäglichen physischen und vor allem psychischen Lasten bis zu Reuters Tod im Jahre 1874. Danach ist Luise einsam in Eisenach. Enge persönliche Beziehungen hatte sie selbst kaum geknüpft. Sie war sicher in den Augen mancher, vielleicht sogar vieler, „unbequem“, galt sogar als arrogant. Da sie über die Mittel verfügte, nimmt es nicht wunder, dass sie einen Großteil der folgenden Jahre in den namhaftesten Bädern Europas verbrachte. Verstorben ist sie jedoch 20 Jahre nach ihrem Fritz in Eisenach und hat hier an seiner Seite auch die letzte Ruhe gefunden. Auf ihrem Grabstein steht: „Sie hat im Leben Liebe gesäet. Sie soll im Tode Liebe ernten.“