Eisenach: Digital im Gymnasium schnuppern

In diesem Jahr öffnet das Elisabeth-Gymnasium in Eisenach seine Türen nur virtuell für Besucher.

Wie in einem Videospiel aus den 90er-Jahren fühlen sich Eltern, Lehrer oder angehende Gymnasiasten, die am Freitag, 26. Februar, zwischen 16 und 20 Uhr, den digitalen Tag der offenen Tür des Elisabeth-Gymnasiums in Eisenach besuchen.

Das traditionelle Programm, mit dem sich die Schule Interessierten vorstellt, wird verlegt in eine 2D-Welt, in der nicht nur digitale Lehrersprechstunden stattfinden.

„Es gibt viel zu entdecken“, stellt Jörg Kleinsteuber, Informatik- und Mathematik-Lehrer am Gymnasium in Aussicht. Die Fachbereiche stellen sich vor, es werden Projektarbeiten präsentiert, die Fünftklässler begrüßen auf niedliche Weise die Neuen, ein gruseliges Labyrinth wartet darauf entdeckt zu werden und vieles mehr, zählt Kleinsteuber auf. Durch das virtuelle Schulgebäude gehen die Besucher als Spielfigur Avatar. Den Link, der in die virtuelle Welt führt, finden Besucher der Startseite der Schul-Homepage unter „Aktuelles“. Die kinderleichte Handhabung der 2D-Welt wird dort auch erklärt.

www.elisabethgymnasium.com