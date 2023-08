Eisenach: Ein besonderes Hausaufgabenheft

Das Möhrchenheft ist an Eisenacher Schüler verteilt worden.

Eisenach. Eisenacher Grundschüler erhalten ein besonderes Hausaufgabenheft. Enthalten sind Informationen zu Gerechtigkeit und fairem Handel.

Eisenacher Schülerinnen und Schüler können mit dem nachhaltigen Hausaufgabenheft „Möhrchenheft“ in das neue Schuljahr starten. Das Thüringer Umweltministerium unterstützt zum fünften Mal das Bildungsangebot für Schulkinder der Klassenstufen 1 bis 4.

Das nachhaltige Hausaufgabenheft enthält dieses Jahr Informationen und Anregungen zu Gerechtigkeit, fairem Handel und zur Globalisierung. Woher kommt die Banane? Wo wurde meine Jeans gemacht? Wie funktioniert der Handel auf der Welt? Und wann ist dieser Handel eigentlich fair? Darauf gibt das Heft verständliche Antworten.

In diesem Jahr gibt es zudem eine regionale Beilage. Darin finden die Schülerinnen und Schüler Informationen zu lokalen Projekten und Einrichtungen wie den Weltladen in Eisenach, Trinkbrunnen in der Stadt, Bücherbäume oder zu Eisenach als Fair Trade Town. Aber auch Anregungen für den Alltag, Geschichten, Bastelanleitungen und ein Erntekalender sind zu finden.

Insgesamt 400 Hefte werden in Eisenach an verschiedenen Schulen und Einrichtungen verteilt. Die Eisenacher Ausgabe des „Möhrchenheftes“ wurde zu 80 Prozent durch das Förderprogramm des Landes Klima Invest gefördert.