Eisenach: Ein geplatzter Traum

Es war ein Traum, der platzte. Christina Otto und Robert Rettelbusch aus Wutha-Farnroda hatten sich das alles so schön vorgestellt, schon Zeit und auch Geld investiert. Und bis jetzt wissen sie noch nicht einmal, warum ihr Traum geplatzt ist.

Viele Passanten werden sich gefreut haben, als im kleinen Café im Markscheffelshof wieder Lichter brannten, offensichtlich gearbeitet wurde. Dort, wo vor Jahren ein Café-Haus zu finden war und bis Ende 2018 weißrussische Spezialitäten gereicht wurden, wollten nun Christina Otto und Robert Rettelbusch in ihre Selbstständigkeit starten. Über einen Makler bewarben sie sich, um die Räume zu mieten.

„Das sah alles gut. Wir haben einen Businessplan erstellt, der von Bank, Hausverwaltung und Steuerberater als gut empfunden wurde“, sagt der 32-jährige Rettelbusch. Ein kleines Café sollte es werden, mit einer kleinen Karte und täglich wechselnden kleinen Mittagsangeboten. „Deutsche Klassiker, aber im neuen Gewand und ein Hauch von französischer Küche“, so Christian Otto. Dazu süße Leckereien, kleines Tartes und mehr.

Von der Ausbildung passte das: Er ist gelernter Koch, der in Eisenach im Haus Hainstein zu finden war, mehrere Monate bei einem vom Gault Michelin hoch gelobten Sterne-Hotel in der Schweiz gekocht hat und derzeit in der gehobenen Küche der „Gaststätte Krug“ in Wutha-Farnroda Speisen bereitet. Die 30-jährige Christina Otto ist Einzelhandelskauffrau und hat zwei Jahre lang Konditorin gelernt.

Für die beiden war alles klar, sie freuten sich schon auf „unser kleines süßes Café“. Doch dann kam über den Makler aus heiterem Himmel die Nachricht, dass der Vermieter nicht an sie vermieten will, „und das, obwohl die Räume schon monatelang leer stehen“, versteht Robert Rettelbusch die Welt nicht mehr. Überdies erfuhren sie es nur über den Makler, und einen Grund für die Absage gab es nicht: „Wir waren vielleicht ein wenig zu naiv, aber damit haben wir nicht gerechnet“.

Vermieter ist die Bosch-Wohnungsgesellschaft aus Stuttgart. Auf Anfrage unserer Zeitung gab es zunächst diese Antwort per Mail: „Vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider können wir Ihnen aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei Auskünfte geben. Vielen Dank für Ihr Verständnis.“

Da schaltete sich dann der Gewerbeverein Eisenach ein. „Auch die Bosch-Wohnungsgesellschaft sollte doch ein Interesse daran haben, dass der Leerstand im Quartier des Markscheffelshofes nicht noch größer wird, sondern dort wieder eine lebendige Atmosphäre herrscht, wie sie durch ein solches Café entstanden wäre“, so Gewerbevereinschef West. Überdies solle der Weg in die Selbstständigkeit nicht mit Steinen gepflastert werden.

Eine neuerliche Nachfrage bei der Wohnungsgesellschaft brachte etwas konkretere Auskünfte: „Es steht völlig außer Frage, dass die Qualifikationen der beiden Bewerber und auch der Businessplan einwandfrei sind. Die Idee zur Einrichtung eines Cafés hat uns sehr angesprochen. Leider gibt es jedoch einen anderen Grund, den wir aus datenschutzrechtlichen Gründen an dieser Stelle nicht weiter ausführen dürfen. Bei der Bewerberauswahl gibt es firmeninterne Vorgaben, an welche wir gebunden sind.“ Man sei, so übermittelt Bosch-Sprecherin Claudia Arnold die Auskünfte aus der Wohnungsgesellschaft, äußerst bestrebt, den Leerstand in Eisenach zu beseitigen und habe aus diesem Grund sogar zwei Firmen zur Interessentensuche eingesetzt. „Dem jungen Paar wünschen wir für die Gründung ihrer Selbstständigkeit alles Gute.“ Man sei gerne bereit, dem Paar die Gründe in einem Telefonat zu offenbaren.

Das hilft Christina Otto und Robert Rettelbusch natürlich in keiner Weise weiter. Für sie ist ihre kleiner, großer Traum erst einmal geplatzt.