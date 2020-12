Eisenach: Ein Jahr der Verunsicherung

Es sind knapp 30 Menschen, die bis zum Jahreswechsel 2020/2021 in der Wartburgregion im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind. Das sind auch in allen Fällen trauernde Hinterbliebene, Freunde und weitere den Toten innig zugetane Menschen. Das ist die bitterste Bilanz, die es in Stadt und Kreis im Jahresrückblick auf das Pandemie-Geschehen zu ziehen gilt. Dazu kommen rund 2500 Infizierte, mehrere Dutzend, die mit zum Teil sehr schweren Symptomen in Krankenhäusern betreut werden mussten. Die Langzeitfolgen sind noch nicht bekannt.

Kurzzeitfolge: Das St. Georg-Klinikum nimmt kurz vor Silvester dann keine Corona-Patienten (Ausnahmen sind Notfälle) mehr an. Zu viele Patienten für das vorhandene Personal. Die Pandemie des hinterhältigen und heimtückischen Coronavirus ist das beherrschende Jahresthema auch in der Wartburgregion. Spätestens mit dem Lockdown im März beginnt ein Jahr der Verunsicherung, der Ängste, des Fahrens auf Sicht, manch hässlicher Streitigkeiten, aber auch eines der ungeheuren Hilfsbereitschaft, der gezeigten Empathie und der Kreativität.

Am Eisenacher Klinikum werden die Bettenzahlen der Isolier- und Intensivstation nach oben gefahren. Wie sinnvoll das war, zeigt sich erst am Ende des Jahres in der zweiten Welle, auch wenn am Ende die Personalstärke die Grenze setzt. Beifall in der Nacht für die Pflegekräfte reicht eben nicht aus. In anderen Bereichen offenbarte das Virus, welche Versäumnisse, Fehler und Vernachlässigungen es über die Jahre gab. Es ist die Kombination aus einem über Jahre verpenntem Aufbau einer digitalen Infrastruktur und schnellen Leitungen für die Digitalisierung vor allem der Schulen durch alle Ebenen der Politik und dadurch erwachsendem Mangel an Konzepten für digitalen Unterricht. Das sorgt in der Region an den meisten Schulen im ersten Lockdown für Chaos oder nahezu komplett ausfallenden Unterricht.

Dieser Zustand bessert sich zum zweiten Lockdown, auch wenn die schnellen Leitungen weiter fehlen und von tatsächlich abgestimmten Unterrichts-Konzepten nicht viel zu sehen ist. Von ausreichender Zahl an Tablets oder gar Luftfiltern für die Klassenräume schon gleich gar keine Rede. Zugleich aber gab es auch in der Region jene, die glaubten, mit sogenannten „Hygiene-Spaziergängen“ etwa in Eisenach oder Ruhla ihren natürlich zulässigen Protest ausdrücken zu müssen – aber ohne Abstand, ohne Maske. Trauriger Höhepunkt: Rund 500 Leute auf dem Markt als der Bus von Corona-Leugner Schiffmann dort auf seiner Tour Station macht. Kein Abstand, keine Maske.

Im wirtschaftlichen Bereich, gerade im Handel, haben die von der Pandemie erzwungenen Beschränkungen und Schließungen massive negative Folgen, deren Konsequenzen derzeit noch gar nicht zu überblicken sind. Mehrere Geschäfte in der Eisenacher Innenstadt sind bereits dicht, zumindest zwei in direkter Folge der Lockdowns. Gastronomie, Kultur und Veranstaltungsbranche sind aber auch in Eisenach und Umgebung die größten Verlierer.

Aber auch da zeigte sich die Kreativität der Menschen. Mit tollen Konzepten versuchen die Eisenacher und die Menschen aus der Region dem Virus die Stirn zu bieten. Künstler spielen vor den Altenheimen oder bei den Eisenacher Wohnzimmerkonzerten dieser Zeitung via Internet. Im Netz wird gestreamt, gespielt, gelesen, gequizt, gesungen und musiziert. Händler entwickeln neue Formen, auf die Kundschaft zuzugehen. Waren vor der Pandemie zwei Innenstadthändler mit eigenen Shops auch online aktiv, sind es zum Jahreswechsel knapp 20.

Die Welle der Hilfsbereitschaft ebbte auch sonst nie ab. Nachbarschaftshilfen wurden in Stadt und Region organisiert. Im Nachbarschaftszentrum laufen da die Fäden für weite Teile der Eisenacher zusammen. Vieles wird privat organisiert, ohne große Bitte, einfach helfen. Manchmal gab es mehr Hilfsangebote als es Bedarf für Einkäufe, Botengänge und andere Dinge gab. Gleich zu Beginn wird die Schneiderei des Theaters zur ehrenamtlichen Nähstube der Künstler und Theaterangestellten für Masken für das Klinikum umfunktioniert. Tanzverein und viele andere Gruppen finden sich in der Produktion von Alltagsmasken zusammen. Die Region rückt zusammen.

Und nun gab es das andere Weihnachtsfest und das wohl weitgehend böllerfreie Silvester steht bevor. Die Prognose ist leicht: Das Virus wird uns auch im kommenden Jahr stark beschäftigen. Dem Virus wird auch in der Wartburgregion mit Impfstoffen, aber vor allem durch das Zusammenstehen, gegenseitigen Trost und Hilfe etwas entgegengesetzt.