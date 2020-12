Eisenach: Eine wohnortnahe Ausbildung ist wichtig

Eileen, Isabel und Annabell besuchten die Schule in Eisenach, um Sozialassistentinnen zu werden. Nach den Plänen des Thüringer Bildungsministeriums soll die Ausbildung nach Bad Salzungen verlagert werden.

Eisenach. In ihren Stellungnahmen zum neuen Berufsschulnetz verlangen die Stadt Eisenach und der Wartburgkreis Korrekturen.

Das Land Thüringen möchte die Ausbildung von Berufen auf Schwerpunkt-Schulen konzentrieren, weil es in der Breite an Berufsschullehrern mangelt. Diese Pläne stoßen auf Widerspruch. „Die Fachkräfteentwicklung durch wohnortnahe Ausbildung ist ein ausschlaggebender Faktor für die Wirtschaftskraft einer Region“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt Eisenach, die jüngst den Stadträten vorgelegt worden ist. Regionale Ausgewogenheit habe Vorrang vor Zentralisierung.