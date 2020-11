Eisenach erlebt besonderes Cembalokonzert

Das Konzert der Cembalistin Christiane Schornsheim zum Bachfest in Eisenach gehörte zu den musikalischen Höhepunkten. Sie spielte an zwei Tagen in der Georgenkirche das komplette Wohltemperierte Klavier. Seit vielen Jahren begeistert die Solistin ihr Publikum.

An den beiden Tagen, 29. und 31. Oktober, standen innerhalb des Eisenacher Bachfestes, das am gestrigen Sonntag mit dem Abschlusskonzert in der Georgenkirche endete, die beiden Teile des „Wohltemperierten Klavier“ (BWV 846-893) von Johann Sebastian Bach auf dem Programm. Die mit diesem Werk wohlvertraute Cembalistin Christine Schornsheim konnte dafür gewonnen werden. Ihr stand im Altarraum das Instrument der Georgenkirche zur Verfügung – ein Instrument von Eckehard Merzdorf, 1979 gebaut nach historischen Vorbildern.