Eisenach erlebt starke Premiere des Stückes „Schatten über Innsmouth“

Eisenach. Der Applaus am Ende spricht Bände. Die Zuschauer haben einen kurzweiligen Abend im Theater am Markt.

Es gibt mehr leerstehende Gebäude als Menschen, die Eisenacher leben wie Tiere in Höhlen unter der Stadt, mit leerem Blick in Multifunktionsjacken. Nein, so richtig gut kommt Eisenach nicht weg im neuen Stück des Theaters am Markt (TAM). Das liegt aber nicht an den Eisenachern, sondern am Stück selbst. „Schatten über Innsmouth“ heißt es, Regisseurin Theresa Frey und Schauspieler Gerald Lotzmann haben es aus Innsmouth nach Eisenach verlegt.