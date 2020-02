Eisenach: Es wartet ein großes Musikjahr

Wenn Georgenkantor Christian Stötzner auf das Jahresprogramm in und an Eisenachs Gotteshaus angesprochen wird, gerät er ins Schwärmen. Und wer dann einen Blick in das Programm wirft, weiß, er schwärmt mit Recht. Mit rund 160 Veranstaltungen bietet die Georgenkirche in diesem Jahr mehr Veranstaltungen als jede andere Kirche in Thüringen. Diese Zahl ist für Stötzner allerdings nur eine, wenn auch schöne Randnotiz, weil er bekanntermaßen nicht auf Masse, sondern auf Klasse setzt.„Natürlich ist das Bachfest für mich ein besonderer Höhepunkt im Programm. Man kann vier Tage lang eintauchen in die Musik von Bach und Beethoven. Die Erfahrung zeigt, dass es einige Menschen gibt, die die 20 Veranstaltungen in nur vier Tagen für genau dieses Eintauchen nutzen“, so Stötzner.

Das Bachfest, das in diesem Jahr vom 28. Oktober bis 1. November und mit dem Titel „Nicht Bach, Meer sollte er heißen“ Beethoven (250. Geburtstag) und Bach (270. Todestag) feiert, bietet da dem Eisenacher Bachchor die Bühne für ein besonderes Konzert zu einem besonderen Anlass. Der Klangkörper wurde in diesem Jahr vor 95 Jahren gegründet.

Der Bachchor Eisenach Foto: © Norman Meißner

Er bestreitet natürlich seinen Part zu Johannes-Passion (5. April), Mozarts Krönungsmesse (5. Juli) und Weihnachts-Oratorium (13. Dezember). Am 1. November aber innerhalb das Bachfestes „machen wir uns selbst ein tolles Geschenk“, so Stötzner. Mit der h-Moll-Messe werden die etwa 80 Sängerinnen und Sänger des Bachchores „ein herausragendes Stück der Kirchenmusik“ aufführen. Dieser großen Herausforderungen stellt sich der Klangkörper nur alle fünf Jahre.

Und was Stötzner besonders freut, dass sich für dieses Konzert ein privater Sponsor gefunden hat. „Das ist ein Geschenk an uns, das wir an die Eisenacher und Gäste mit freiem Eintritt weiter verschenken können“. Ebenfalls innerhalb des Bachfestes wird es zu einer weiteren Besonderheit kommen. Am 29. und 31. Oktober wird Christine Schornsheim am Cembalo „Das Wohltemperierte Klavier“ in zwei Teilen spielen. Dabei werden alle zwölf Präludien und Fugen dieses Bachschen Zyklus durch alle Tonarten und Oktaven zu hören sein. „Es war zu seiner Zeit eine revolutionäre Komposition. Sie komplett so zu spielen ist ein sehr spannendes Projekt“, findet Stötzner.

Thomaskantor Gotthold Schwarz Foto: Gert Mothes

Zudem liefert das Bachfest einen weiteren Part, einer Zusammenarbeit, „die ich nicht missen möchte. Sie ist für Eisenach und die Kirche sehr wichtig“, so der Georgenkantor. Gemeint ist die Zusammenarbeit mit der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach. Diese wird über das ganze Jahr verteilt an vielerlei Stellen Partner der Georgenkirche sein – zum Bachfest in einer außergewöhnlichen Kooperation. Dort übernimmt nämlich Thomaskantor Gotthold Schwarz aus Leipzig das Dirigat für das Eröffnungskonzert am 28. Oktober mit Philharmonie und Leipziger Cantorey. Zu hören sein werden die Messe C-Dur op.86 von Beethoven und zwei Kantaten von Bach.

Selbstverständlich gibt es in und an der Georgenkirche wieder die alljährlichen Klassiker wie die Marktkonzerte, Kantaten-Gottesdienste, Auftritte von Posaunenchor, Kurrende, Orgelkonzerte, MDR-Musiksommer, Weihnachtskonzert mit Gunter Emmerlich, Achava-Festival, die Bachwochen und vieles mehr. Wie sehr das Gotteshaus dadurch und natürlich Dank seiner Geschichte in die Welt ausstrahlt, lässt sich für Stötzner auch an der Vielzahl und Herkunft von Chören ausmachen, die gern in der Kirche singen wollen. Aus Japan, USA, Malaysia, Kanada und vielen andern Ländern werden sie in die Georgenkirche strömen, um diese einmalige Atmosphäre an Bachs Taufstein erleben zu dürfen.

Aber eben nicht nur international lockt Bach und seine Musik nach Eisenach und in die Georgenkirche. Der große Musikus ist fest verankert in der Stadt und bei den Menschen. In diesem Jahr steht der Umzug des Sommergewinns am 21. März ganz im Zeichen Bachs und seines 335. Geburtstages. Mehrere Motivwagen werden davon künden. „Der Posaunenchor wird im Zug aufspielen und die jungen Kurrendesänger sind auch mit dabei. Auch das rundet ein großes Musikjahr der Georgenkirche ab“.