Eisenach: Etwas Nachhaltiges für Kinder bewirken

Seit vielen Jahren beteiligen sich die Mitarbeiter der Eisenacher Firma Leadec, die regelmäßig im Boschwerk ihrer Arbeit nachgehen, auch an der dortigen, alljährlichen großen Initiative für die städtische Weihnachtsstrauß-Aktion. Dabei werden Geschenke für bedürftige Kinder der Stadt gesammelt. Nun hat das „Hilfs-Fieber“ auf den ganzen Betrieb übergegriffen.

Und so kam es, dass die rund 170 Mitarbeiter in der Weihnachtszeit 540 Euro für den Eisenacher Bildungsfonds gesammelt haben. Diese wurden nun von Niederlassungsleiter Andre Kriester, Bosch-Projektleiter Holger Heß und Betriebsratschef Heiko Friedrich an Eisenachs Kinderbürgermeisterin Annette Backhaus überreicht. „Wir wollen etwas Nachhaltiges für Kinder bewirken und Kindern helfen, die aus Familien kommen, denen es nicht so gut geht“, so Kriester.

Die Firma Leadec FM BV & Co. KG (Niederlassung Eisenach mit mehreren Standorten) ist als Dienstleister in den Werken einiger Industriebetriebe der Region zu finden. Da geht es um Instandhaltung, technische Reinigung, Hausmeisterdienste, Elektroinstallation und vieles mehr. Ziele und Aufgabe des Eisenacher Bildungsfonds waren in einer Betriebsversammlung vorgestellt und als Projekt, das man unterstützen will, ausgewählt worden. „Unsere Kollegen wollen auch künftig weiter die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen unterstützen“, versicherten alle drei Leadec-Vertreter der Kinderbürgermeisterin.

Ziel des Eisenacher Bildungsfonds ist die Unterstützung von Kindern aus finanziell benachteiligten Familien. Mit Zuschüssen aus dem Bildungsfonds soll für diese Kinder beispielsweise die Teilnahme an außerschulischen Maßnahmen wie Nachhilfeunterricht, Förderung für besonders begabte Schüler oder Zuschüsse für Studienfahrten unterstützt werden. Auch kann im Einzelfall die Anschaffung von Schul- beziehungsweise Arbeitsmaterialien mitfinanziert werden. Gefördert wird mit Sachwerten, nicht mit Bargeld. Anträge dazu können bei der Kinderbeauftragten Annette Backhaus gestellt werden.