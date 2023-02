Eisenach: Farbfassung kommt dem nahe, was Fritz Reuter tatsächlich sah

Eisenach. Delegation aus der Reuterstadt Stavenhagen interessiert sich für den Fortschritt der Sanierung an der Reuter-Villa in Eisenach.

„Er war ein Mensch, der viel für die Sprachentwicklung getan hat, er war fast wie Luther, der den Leuten aufs Maul schaute“, würdigt Ingo Wachtmeister, Dezernent für Bildung, Jugend, Kultur, Soziales und Stadtentwicklung, am Sonntagmittag in seiner Begrüßung einer Delegation aus Stavenhagen den Dichter. Die Gäste aus der mecklenburgischen Reuterstadt interessiert der Fortschritt der restauratorischen Arbeiten zur Sanierung des wiederaufgebauten Balkons, der zuvor unter akuter Einsturzgefahr litt. Der Dezernent lobt in seinem Grußwort die vielfältigen Aktivitäten der letzten Monate, in denen viele Ideen für die weitere Kooperation beider Kommunen entstanden.

Restauratorin Dana Weinberger (links) zeigt in der Reutervilla Ute Räder (Förderverein) anhand verschiedener Fotos den Fortschritt der Sanierungsarbeiten für die Wiederherstellung der Wandmalereien. Foto: Norman Meißner

„Wir hatten einst große Angst, dass die Villa nicht in Händen der Stadt bleibt“, sagt Renate Drefahl. Die Vorsitzende des Fördervereins Reuter-Museen erinnert in ihren Worten an die Herzlichkeit der Eisenacher und die hiesige Unbefangenheit, Fritz Reuter am Fuße der Wartburg willkommen zu heißen. Reuter habe mit seiner Popularität Eisenach in die Welt getragen, die Stadt Eisenach durch die mecklenburgischen Auswanderer auch in Amerika bekannt gemacht.

Mehrere Seiten würdigen das Engagement der Fördervereine „Reuter-Museen“ und „Freunde des Thüringer Museums Eisenach“. Mit ihrer Unterstützung setzen die Vereine große Impulse, um das Interesse von Sponsoren zu wecken. „Trotz der langen Kilometer gibt es eine kurze Verbindung zwischen beide Vereinen – ohne sie wäre viele nicht möglich“, würdigt Christina Arnold, die gute Fee des Reuter-Wagner-Museums. Der in Stavenhagen beheimatete Förderverein ermöglichte das Festkonzert anlässlich des Wiederaufbaus der historischen Balkonanlage mit Florian Heinisch, der oft am Flügel der Reuter-Villa übte. Der in Eisenach geborene und international renommierte Pianist hat am Sonntagnachmittag im Salon des Stadtschlosses Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven sowie das sehr selten aufgeführte Klavierstück Nr. V von Karlheinz Stockhausen erklingen lassen. „Wir hatten so viele Anfragen – das Konzert wäre gleich dreimal ausverkauft gewesen“, führt Christina Arnold an.

Das Restauratoren-Team, Dana Weinberg und Wulf Stehr, informieren die Gäste über den Stand der Restaurierung der Wandmalerei im Bereich des Balkons. „Ursprünglich war angedacht, die letzte Fassung aus den 1980er Jahren zu restaurieren“, sagt Dana Weinberg. Aufgrund historischer Fotos und entsprechender Befunde entscheiden sich die Verantwortlichen jedoch für die Wiederherstellung der zweiten, freudiger leuchtenden Farbfassung, die dem sehr nahekommt, was Fritz Reuter zu Lebzeiten wirklich sah. Die Restauratoren finden insgesamt fünf Farbfassungen der Wandmalereien. Die Wiederherstellung der Malerei möchten die Experten noch in diesem Jahr abschließen. „Die Sockelgestaltung unterhalb der Fenster ist noch zu machen“, sagt Wulf Stehr.

Manuela Hoppe, Hochbau-Expertin der Eisenacher Bauverwaltung, würdigt die „großzügigen Fördermittel“ des Landesamts für Denkmalpflege. „Für die Reutervilla gibt es keine Städtebaufördermittel – die Reutervilla liegt außerhalb des Sanierungsgebiets“, informiert Manuela Hoppe die Gäste.