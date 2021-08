Eisenach: Über Nacht lassen hausferne Zutaten Sperrmüllberge enorm wachsen

Eisenach. Eisenacher Sperrmüllabfuhr beklagt: Es sei eine Unsitte, das angemeldete Sperrmüllaufkommen anderer durch fremde Beigaben überzudimensionieren.

Vor allem in Eisenach und in Wutha-Farnroda macht das Abholen von Sperrmüll häufig keine Freude, sagen Mitarbeiter des Abfallwirtschaftszweckverbandes (AZV). Warum das so ist, zeigte unlängst die Situation an der Stedtfelder Straße. Dort türmte sich vor einem Wohnblock der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) ein riesiger Berg Sperrmüll. „So enorm wie in diesem Fall haben wir es noch nicht erlebt“, sagt SWG-Geschäftsführer Wilhelm Wagner. Der AZV, weiß Wagner wolle sich deshalb aus solchen Straßensammlungen, die ohne Volumenlimit sind und keine Anmeldung benötigen, zurückziehen. Hausfremde machen es sich bei der Müllentsorgung über diesen Weg nämlich leicht.

Dieser Sperrmüllhaufen wurde deshalb so groß, weil Menschen aus der Umgebung die Gelegenheit nutzten, um ihren Unrat mit dort abzulegen. Das ist in Eisenach keine Seltenheit.

Mancher Bewohner fand vor dem Haus auf der Straße nach der Abfuhr schon Elektrogeräte, die er da nicht hingestellt hatte und die von den Entsorgen nicht mitgenommen wurden, weil sie nicht auf dem Anmeldeformular standen. Dann ist guter Rat teuer.

Erschwerend kommt für die „Müllkutscher“ hinzu, dass sich im Sperrmüll oft auch Hausmüll befindet, zum Teil Nassmüll. Der ist Lockmittel für Tiere, wissen die AZV-Leute. Solche unappetitlichen Arten der Müllentsorgung erleben die AZV-Leute bei der Sperrmüllabfuhr immer wieder. Dass Sperrmüllhaufen von Menschen auf der Suche nach Brauchbarem immer wieder in die Breite gezogen werden, ist da noch das kleinere Übel für die Abfuhrteams.

Bürger des Wartburgkreises haben die Möglichkeit, Sperrmüll mit einem Gesamtvolumen von maximal drei Kubikmeter zweimal oder sechs Kubikmeter einmal pro Jahr anzumelden. Der Sperrmüll wird in diesem Volumen kostenlos entsorgt. Müllgemeinschaften zählen hierbei als ein Haushalt. Bewohner von Wohnanlagen müssen sich für die Sperrmüllentsorgung an ihren Vermieter wenden.