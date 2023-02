Eisenach: Frühlingsboten für das Fensterbrett

Eisenach. Bunte Frühlingsboten frisch vom Eisenacher Markt

Die Geschwister Marlene (9) und Matilda (5) suchen mit Papa Henrick ein paar bunte Frühlingsboten für das heimische Fensterbrett. Bester Sonnenschein lädt die Familie aus Krauthausen trotz noch recht frischer Temperaturen am Mittwochnachmittag zu einem vergnüglichen Bummel über Eisenachs Grünen Markt ein, der Erzeugnisse regionaler Gartenbaubetriebe anbietet. Die Stiefmütterchen und Primeln am Stand der Firma Gartenbau Meyer wecken das Interesse der jungen Familie, die mit den Blumengrüßen endlich die graue, dunkle Jahreszeit vertreiben möchte. Auch die rasant wachsende Zahl unterschiedlicher Frühblüher in den Vorgärten landauf, landab verraten bereits, dass die wärme Jahreszeit bald vor der Tür steht.